Prag'da tarihi zirve... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev ve Paşinyan ile bir araya geldi

İlk Görüntüler Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi'nden tarihi kareler Haberi görüntüle

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi’ne katılmak üzere Çekya’nın başkenti Prag’a geldi.

Havalimanında Türkiye'nin Prag Büyükelçisi Egemen Bağış tarafından karşılanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, havalimanının ardından Prag Kalesi’nde gerçekleştirilecek Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi öncesinde Prag Büyükelçiliği Rezidansı'na geçti.

Toplantının yapılacağı Prag Kalesi'ne gelen Erdoğan, kritik zirve öncesi Azerbaycan lideri Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Paşinyan ile bir araya geldi.

AİLE FOTOĞRAFI ÇEKTİRDİLER

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un öncülük ettiği Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi, AB üyesi ve üye olmayan 43 ülkenin liderini bugün Çekya’nın başkenti Prag’da bir araya getiriyor.



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Tarihi Prag Kalesi'nde gerçekleştirilen zirvede AB üyesi olmayan ülkeler arasında Türkiye, Arnavutluk, İngiltere, Sırbistan, Ermenistan, Azerbaycan, Bosna Hersek, Gürcistan, İzlanda, Kosova, Lihtenştayn, Moldova, Karadağ, Kuzey Makedonya, Norveç, Sırbistan ve İsviçre yer alıyor. Zirvenin açılış oturumunun ardından liderler aile fotoğrafı çektirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, aile fotoğrafında Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile yan yana yer aldı.

13 YIL SONRA BİR İLK

Türkiye ve Ermenistan arasında en son en üst düzey görüşmeler 2008 senesinde dönemin Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün Türkiye-Ermenistan futbol maçını izlemek üzere Erivan’a gitmesi ve dönemin Ermenistan Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan’ın 2009’da Bursa’da oynanan ikinci maça gelmesi vesilesiyle gerçekleşmişti.

Futbol diplomasisi adı verilen o dönemki çabalar iki ülke arasında diplomatik ilişkilerin tesis edilmesi, sınırların açılması ve ikili ilişkilerin geliştirilmesini amaçlayan iki protokolün imzalanması sonucunu vermişti.

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Erdoğan zirveden önce Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile de görüştü.

ZELENSKİ VİDEO İLE KATILACAK

AB'ye üye olmayan ülkelerin de içerisinde yer aldığı diyalog ve iş birliği platformu niteliğindeki oluşumun ilk toplantısında barış, güvenlik, enerji, iklim ve ekonomik durum bakımından halihazırda Avrupa’nın karşı karşıya olduğu zorluklar masaya yatırılıyor. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky de Kiev'den video konferans yöntemiyle katılımcılara hitap edecek. Liderler ayrıca oturum aralarında görüşmeler gerçekleştirecek.

Fransa, doğalgaz boru hatları, siber güvenlik ve enerji kaynakları gibi Avrupa’nın kritik konulardaki altyapısını koruma konusunda liderler arasında potansiyel bir iş birliği alanı oluşturmayı hedefliyor. Zirvede AB dışındaki bir ülkede 6 ay içinde ikinci toplantının düzenlenmesinin kabul edilmesi de planlanıyor. Ayrıca toplantının sonucunun Avrupa Siyasi Topluluğu’nun devamlı olup olmayacağına dair işaret vermesi de bekleniyor.



ERDOĞAN'IN AKŞAM SAATLERİNDE YURDA DÖNMESİ BEKLENİYOR

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ziyaretinde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da eşlik ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın günübirlik Prag ziyaretinin ardından akşam saatlerinde yurda dönmesi bekleniyor.