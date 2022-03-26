Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşen Zelenski yeni mesaj yayınladı

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Rusya’nın Ukrayna’ya saldırıları devam ederken Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, Ukrayna'da yaşanan savaşı durdurmaya yönelik diplomatik hamleler yapmaya devam ediyor. Zelenski yaptığı halka sesleniş konuşmasında, bu savaşı durdurmak adına neler yapılabileceği konusunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve NATO liderleriyle konuştuğunu belirterek, Ukrayna İstihbarat Servisi'nin (SBU) 30. yılını kutladı ve Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu’nun ortadan kaybolduğuna değindi. Konuşmasında, SBU’nun kuruluşunun 30. yıldönümünü kutlayan Zelenski, "Sevgili Ukrayna halkı sözlerime başlamadan önce şahsım ve halkım adına 30 sene önce 25 Mart’ta kurulan SBU’yu kutlamak istiyorum. 8 yıllık Donbas’taki ve 1 aylık Ukrayna’daki savaşta kendilerini gösterdiler. Biz SBU’da çalışan ve hayatını kaybedenleri hep hatırlayacağız. 1 aylık savaşta SBU çalışanlarına 77 madalya verildi. Bunlardan 2 tanesi hayatını kaybedenlere verildi. Onların kahramanlıkları sayesinde 20 işgalci yok edildi" ifadelerini kullandı.



"RUSYA SAVUNMA BAKANI SERGEY ŞOYGU KAYBOLDU"



Rusya Savunma Bakanı Şoygu’nun ortadan kaybolduğunu ve ülkesinde yaşanan savaşın detaylarını aktaran Başkan Zelenskiy , "1 hafta içinde güçlü ataklar yaptık. Rusya’nın Savunma Bakanı Şoygu bir yerlerde kayboldu. 16 bin ölü Rus askerleri arasında komutanlar da var. Bunlar ne için öldüler? Kime ne fayda sağladı? Bir hafta içinde 18 insani koridor açıldı ve bunlarla 37 bin 606 kişi kurtarıldı. Bunlardan 26 bin 477’si Mariupol’den Zaparoji’ye geçenler. Ruslar Mariupol’de bizim insanlarımızı kullanarak kentte yardımları kendileri yapıyormuş gibi gösteriyorlar. İşgalcilerin yaptıkları hakkında bilgi vermeye devam edeceğim. Tüm dünyanın Rusya’nın Ukrayna’da neler yaptığını bilmesini istiyorum" dedi.



"ERDOĞAN VE NATO LİDERLERİYLE GÖRÜŞTÜM"



Ülkesindeki savaşa ilişiklin Cumhurbaşkanı Erdoğan ve diğer NATO liderleriyle görüştüğünü bildiren Zelenski, "İtalya, Japonya, Fransa ve İsveç Parlamentolarında, NATO’da ve G7’de konuştum. Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan ve NATO liderleriyle görüştüm. Hangi yaptırımlar Rusya’nın saldırılarını durdurabilir onu konuştuk. Ukrayna devleti, vatandaşlarımız karşısında görevlerini yerine getirecek. Emekli maaşları Chernigiv bölgesinde yattı, diğer bölgelerde de kısa süre içinde yatacak. İşini kaybedenlere yardım edilecek. Barıştan sonra evlerimizi onaracağız. Programın detaylarını Ukrayna Başbakanı Denis Şmigal açıklayacak. Gazetecilerimize de teşekkür etmek istiyorum. Editörlerimize, sunucularımıza, muhabirlerimize, kameramanlara, rejisörlere, hepsine. Ukraynalıları gece gündüz doğru haberlerle bilgilendiriyorlar. Size minnettarım. Yaşasın Ukrayna" ifadelerini kullandı.