Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri dünyada böyle yankılandı... Türk lider, 'gidici' Netanyahu'ya sordu: Nükleer bombanız var mı

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM'de partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu.

İsrail Başbakanı Netanyahu'ya sert sözlerle seslenen Erdoğan, 'İstediğin kadar nükleer bombaya sahip ol, ecelin geliyor, gidicisin' dedi.

Erdoğan açıklamasında ' Hastaneleri, okulları kasıtlı olarak hedef alan İsrail bir şehri topyekûn yok ediyor. Bir devlet terörü estiriyor İsrail. Gönlüm ferah olarak diyorum ki İsrail bir terör devletidir' ifadelerine yer verdi.

Erdoğan'ın sözleri dünyanın gündemine birinci sıradan giriş yaptı.

İngiliz Guardian 'Erdoğan: İsrail bir terör devletidir ve Türkiye, İsrailli yerleşimcilerin 'terörist' olarak tanınması için çalışacak' başlıklı haberinde şu ifadelere yer verdi;

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'Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Çarşamba günü İsrail'in Gazze'de savaş suçları işleyen ve uluslararası hukuku ihlal eden bir "terör devleti" olduğunu söylerken, Filistinli militan grup Hamas'ın terör örgütü olmadığı yönündeki iddiasını yineledi.'

Al Jazeera 'Recep Tayyip Erdoğan, İsrail'i Gazze'de savaş suçları işleyen ve uluslararası hukuku ihlal eden bir "terör devleti" olarak nitelendirdi' dedi.

Katar merkezli haber platformu Erdoğan'ın Netanyahu'ya İsrail'in nükleer silahlara sahip olup olmadığını açıklaması çağrısında bulunduğunu belirtti.

İsrail merkezli The Jerusalem Post 'Erdoğan İsrail'e 'terör devleti' dedi' başlığı ile okurlarının karşısına çıktı.

Haberde 'Milletvekillerine hitap eden Erdoğan, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu da İsrail'in nükleer bombaya sahip olup olmadığını açıklamaya çağırdı ve Hamas'ın Filistinliler tarafından seçilmiş bir siyasi parti olduğunu söyledi' ifadelerine yer verildi.

Bir başka İsrail gazetesi Haaretz 'Erdoğan Hamas'ın Filistinliler tarafından seçilmiş bir siyasi parti olduğunu söyledi' dedi.

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Hindustan Times 'Erdoğan, 'Gidici' Binyamin Netanyahu'ya sordu: Nükleer bombanız var mı' manşetini attı.

Yunan Kathimerini Erdoğan'ın Netanyahu için 'gidici' yorumunda bulunduğunu yazdı.

Dawn 'Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, İsrail'in savaş suçları işleyen ve ihlal eden bir "terör devleti" olduğunu söyledi' dedi.

Al Arabiya 'Türk lider Erdoğan, Gazze'de savaş suçları işleyen İsrail'i 'terör devleti' olarak nitelendirdi' başlığını attı.

Cyprus Mail 'Türk lider Erdoğan İsrail'i 'terör devleti' olarak adlandırıyor ve Hamas'ı siyasi bir parti olarak tanımlıyor' dedi.

Arab News 'Erdoğan Hamas'ın bir terör örgütü olmadığı yönündeki görüşünü yineledi' dedi.

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