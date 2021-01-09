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Dünya
AA
Haber Giriş: 09.01.2021 - 20:14 | Son Güncelleme:

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik AB görüşmesi

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik AB görüşmesi
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile video konferansla görüştü. Erdoğan, görüşmede Türkiye'nin gündeminde AB'nin öncelikli konuma sahip olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile video konferansla görüştü.

Erdoğan-Von der Leyen görüşmesinde, Türkiye-AB ilişkilerinin geliştirilmesine yönelik hususlar ele alındı ve bölgesel gelişmeler değerlendirildi. 

Erdoğan, AB'nin Türkiye'nin gündeminde öncelikli konumda olduğunu ve Türkiye'nin geleceğini Avrupa'da gördüklerini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, düzenli Türkiye-AB zirvelerini ve üst düzey diyalog toplantılarını yeniden başlatmakta fayda gördüğünü ifade etti.

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