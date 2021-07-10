Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Kabil havalimanı açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden’la hem NATO müzakerelerinde bire bir, hem de heyetler arası görüşmelerde bu konuyu görüştüklerini hatırlatıp, “En ideal şekliyle Afganistan’daki adımı atmış olacağız” demekle yetinirken Milli Savunma Bakanlığı kaynakları da başkaca detay vermedi.

GEÇEN AY BAŞLADI

Türkiye ile ABD arasındaki Kabil havalimanı ile ilgili heyetler arası görüşmeler, 24-25 Haziran’da Ankara’da Milli Savunma Bakanlığı’nda yapıldı. Görüşme sonrası Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada herhangi bir anlaşmadan bahsedilmezken, müzakerelerin süreceği bildirildi. Bu arada Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD’li mevkidaşı Lloyd James Austin ile 7 ve 8 Temmuz’da iki ayrı telefon görüşmesi yaptı. İlk görüşmenin olumlu ve yapıcı geçtiği bildirildi. İkinci görüşme sonrası yapılan açıklamada ise çalışmaların sürdüğü ifade edildi.

KULİSLERDEKİ BİLGİLER

Başkent kulislerinde ise Türkiye’nin talepleri arasında yer alan “Hamid Karzai havalimanının işletilmesi için gereken ve gelişmelere göre 80 ile 130 milyon dolar arasında değişen yıllık işletme maliyetinin karşılanmasının” ABD tarafından kabul edildiği iddia ediliyor.

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