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Dünya
AA
Haber Giriş: 25.09.2020 - 18:57 | Son Güncelleme:

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Moldovalı mevkidaşı Dodon ile görüştü

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Moldovalı mevkidaşı Dodon ile görüştü
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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Moldova Cumhurbaşkanı Igor Dodon ile telefonda görüştü.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede, Türkiye-Moldova ilişkilerini geliştirecek ve iş birliğini güçlendirecek konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye-Moldova ilişkilerini stratejik ortaklık anlayışına uygun şekilde her alanda geliştirmeye kararlı olduklarını ifade etti.

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