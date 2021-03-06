MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriCumhurbaşkanı Erdoğan, Merkel’le görüştü
GeriDünya Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkel’le görüştü
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Dünya
Haber Giriş: 06.03.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkel’le görüştü

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkel’le görüştü

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, dün Almanya Başbakanı Angela Merkel‘le video konferans görüşmesi yaptı.

Erdoğan görüşmede, 18 Mart Mutabakatı’nın güncellenmesi konusuna değinerek, Türkiye’nin Doğu Akdeniz ve Ege’de yapıcı tutumunu sürdürdüğünü dile getirdi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Erdoğan-Merkel görüşmesinde, Türkiye-Almanya ilişkileri ve bölgesel konuların ele alındığını açıkladı.

DİYALOG VURGUSU YAPTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Almanya Başbakanı Merkel’le düzenli temas ve diyaloğun devamına büyük önem verdiğini ifade etti. Türkiye’nin salgınla mücadelesinin kararlı şekilde devam ettiğini, kontrollü normalleşme sürecini başlattıklarını, aşılama programını sürdürdüklerini belirten Cumhurbaşkanı, olumlu gelişmelerle nisan ayında turizmin engelsiz ve güvenli biçimde başlayacağına inandığını söyledi. Erdoğan ayrıca, Suriye’de insani yardıma ihtiyaç duyan milyonlarca Suriyeliyi koruyan ve yardım sağlayan tek ülkenin Türkiye olduğunu vurgulayarak, gönüllü geri dönüşler konusunda Avrupa Birliği’nin mali ve teknik destek vermesi gerektiğine işaret etti.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi