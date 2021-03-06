Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkel’le görüştü

Erdoğan görüşmede, 18 Mart Mutabakatı’nın güncellenmesi konusuna değinerek, Türkiye’nin Doğu Akdeniz ve Ege’de yapıcı tutumunu sürdürdüğünü dile getirdi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Erdoğan-Merkel görüşmesinde, Türkiye-Almanya ilişkileri ve bölgesel konuların ele alındığını açıkladı.

DİYALOG VURGUSU YAPTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Almanya Başbakanı Merkel’le düzenli temas ve diyaloğun devamına büyük önem verdiğini ifade etti. Türkiye’nin salgınla mücadelesinin kararlı şekilde devam ettiğini, kontrollü normalleşme sürecini başlattıklarını, aşılama programını sürdürdüklerini belirten Cumhurbaşkanı, olumlu gelişmelerle nisan ayında turizmin engelsiz ve güvenli biçimde başlayacağına inandığını söyledi. Erdoğan ayrıca, Suriye’de insani yardıma ihtiyaç duyan milyonlarca Suriyeliyi koruyan ve yardım sağlayan tek ülkenin Türkiye olduğunu vurgulayarak, gönüllü geri dönüşler konusunda Avrupa Birliği’nin mali ve teknik destek vermesi gerektiğine işaret etti.