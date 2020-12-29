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Dünya
AA
Haber Giriş: 29.12.2020 - 19:26 | Son Güncelleme:

Cumhurbaşkanı Erdoğan Hırvatistan Cumhurbaşkanı Milanoviç ile görüştü

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Cumhurbaşkanı Erdoğan Hırvatistan Cumhurbaşkanı Milanoviç ile görüştü
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hırvatistan Cumhurbaşkanı Milanoviç ile telefonla görüştü. Erdoğan, görüşmede, Hırvatistan'da meydan gelen deprem dolayısıyla Milanoviç'e ve Hırvat halkına geçmiş olsun dileklerini iletti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hırvatistan Cumhurbaşkanı Milanoviç ile telefonla görüştü.

Erdoğan, görüşmede, Hırvatistan'da meydan gelen deprem dolayısıyla Milanoviç'e ve Hırvat halkına geçmiş olsun dileklerini iletti.

Ayrıntılar geliyor...

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