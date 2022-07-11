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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan peş peşe kritik görüşmeler

#Erdoğan#Paşinyan#Görüşme
Cumhurbaşkanı Erdoğandan peş peşe kritik görüşmeler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Paşinyan, Erdoğan'ı Kurban Bayramı vesilesiyle kutladı. Erdoğan daha sonra ise Rusya Devlet Başkanı Putin ile Ukrayna-Rusya savaşını ve tahıl koridoru konusunu ele aldı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile bir telefon görüşmesi yaptı.

BAYRAMLARINI KUTLADILAR

Görüşmede Ermenistan Başbakanı Paşinyan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Kurban Bayramı vesilesiyle kutladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da yaklaşan Vardavar Bayramı vesilesiyle Başbakan Paşinyan'ı tebrik etti. 

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NORMALLEŞME SÜRECİNİN ÖNEMİ VURGULANDI

İki lider, bölgedeki barış ve istikrarın güçlendirilmesine de katkı sağlayacak Türkiye ile Ermenistan arasındaki ikili normalleşme sürecine verdikleri önemi vurguladı. İki lider bu çerçevede ayrıca, Özel Temsilcilerin 1 Temmuz'daki görüşmelerinde uzlaşıya varılan hususların yakın zamanda uygulanması yönündeki beklentilerini ifade etti.

ERDOĞAN, PUTİN İLE DE GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra ise Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüştü.

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Görüşmede, Suriye'deki durumun yanısıra Ukrayna-Rusya savaşı ve Karadeniz'de tahıl ihracı için güvenli koridorlar oluşturulmasına dair hususlar ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Suriye'deki sınır-ötesi mekanizmanın uzatılmasına önem atfettiğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler'in Karadeniz'de tahıl ihracı için güvenli koridorlar oluşturulması planıyla ilgili olarak harekete geçme zamanının geldiğini belirtti.

Diğer taraftan, Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşın kalıcı ve adil bir barışla, müzakereler yoluyla sona erdirilmesi gerektiğini yineleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye olarak, bugüne kadar olduğu gibi bundan böyle de müzakere sürecinin yeniden canlandırılması için her türlü katkıyı sunmaya hazır olduklarını ifade etti.

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DÜN DE LAPID İLE GÖRÜŞMÜŞTÜ

Öte yandan, Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün de İsrail Başbakanı Lapid ile görüşmüştü.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre; İsrail Başbakanı Lapid, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla arayarak Kurban Bayramı'nı tebrik etmişti. Görüşmede, Türkiye-İsrail ilişkileri ve bölgesel konular da ele alınmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Yair Lapid'i Başbakanlık görevini üstlenmiş olmasından dolayı tebrik etmişti. 1 Kasım'da düzenlenecek seçimlerin İsrail halkı için hayırlara vesile olması temennisinde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçimlere kadarki süreçte yeni yerleşimlere onay verilmemesi ve Mescid-i Aksa'da statükonun korunması gibi politikaların devamını arzu ettiklerini belirtmişti.

 

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