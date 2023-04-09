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Covid aşısının başarısı umutları artırdı... Kanser ve kalp aşısı 2030’da

Güncelleme Tarihi:

#Kanser#Aşı#Kalp
Covid aşısının başarısı umutları artırdı... Kanser ve kalp aşısı 2030’da
Oluşturulma Tarihi: Nisan 09, 2023 07:00

Biliminsanları, mRNA tabanlı COVID aşılarının başarısından yola çıkarak pek çok hastalığı tedavi edebileceklerine inandıklarını açıkladı. Moderna şirketi, kanser, kalp ve bağışıklık sistemi hastalıkları için üzerinde çalıştıkları aşının 2030’a kadar hazır olabileceğini belirtti.

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İLAÇ şirketi Moderna, COVID aşısının başarısı sayesinde bu aşılarda 12 ila 18 ay arası bir süreç içinde 15 yıllık ilerleme kaydettiklerini belirtti. The Guardian’a konuşan şirketin Baş Tıbbi Yöneticisi Dr. Paul Burton, 2030’a kadar her tür tedavi edilemez durum için aşı bulunacağını ve milyonlarca değilse de yüzbinlerce hayatı kurtaracağını tahmin ettiklerini söyledi. Burton, farklı tümör tiplerini hedef alan kanser aşıları üzerinde çalıştıklarını ifade etti. “O aşıyı üreteceğiz ve çok da etkili olacak” diyen Burton “Böylece yüz binlerce hayat kurtulacak” diye konuştu.

KOLESTROLÜ DÜŞÜRECEK

Kalp hastalığı aşıları ile ilgili araştırmalar henüz erken aşamada. Kalp aşılarının kanda yüksek kolesterol seviyelerine neden olan ve kalp hastalığı riskini artıran proteinleri hedef alarak çalışacağı belirtiliyor. Aşının, kalbin ve işlevinin onarımında yer alan spesifik proteinlerin üretimini hızlandırmak için kullanılabileceği öngörülüyor.

BIONTECH DE ÇALIŞIYOR

İngiltere de Almanya merkezli ilaç şirketi BioNTech işbirliği ile mRNA teknolojisi kullanarak üretilen kanser aşısı araştırmalarını hızlandırdı. COVID aşısında mRNA yöntemiyle elde edilen başarıdan sonra biliminsanları aynı teknolojiyi bu sefer kanser hastalığına uyarlamak üzere çalışıyor ve 2030 yılına kadar yeni bir kanser aşısını yaklaşık 10 bin kişi üzerinde denemeyi hedefliyor. İngiltere ise bu araştırmalara ortak olan ilk ülke. Araştırmaya katılan hastaların bir kısmı kanser tedavisi görmüş olacak ve aşı ile hastalığın yeniden nüksetmesini engellemek amaçlanacak.

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CİLT KANSERİNDE OLUMLU SONUÇ VERDİ

COVID’e yönelik mRNA aşısının başarısından yola çıkan Moderna, aşı teknolojisini kansere karşı çevirdiğinde de başarılı sonuçlar elde ettiğini duyurmuştu. Moderna, Merck ile birlikte geliştirdiği ve cilt kanseri üzerinde denenen kişiselleştirilmiş kanser aşısının, hastalığın nüksetme ve ölüm riskini yüzde 44 azalttığını açıklamıştı.

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#Kanser#Aşı#Kalp

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