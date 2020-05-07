COVID-19 zayıflıyor mu

Arizona State Üniversitesi Biodesign Enstitüsü’nden bilim insanları COVID-19’un SARS virüsü gibi mutasyona uğradığını ortaya koydu. Araştırmada, koronavirüsün nasıl yayıldığı, adapte olduğu ve mutasyona uğradığına ilişkin genetik kodunu hızlı okumak için “yeni nesil dizileme” adı verilen yeni bir teknoloji kullanıldı.

GENOMU EKSİLDİ

Koronavirüs hastalarının burnundan alınan 382 numunenin incelendiği çalışmada, virüsün genomunun önemli bir parçasının eksik ve genetik alfabedeki 81 harfin ‘tamamen’ yok olduğu fark edildi. Uzmanlar, “Bu mutasyonun ilginç olmasının nedeni, 2002’deki SARS salgınında da virüsün genomunun büyük bir kısmının silinmesi” değerlendirmesinde bulundu.

GÜCÜNÜ KAYBETTİ

SARS salgınının ortasında ve geç evrelerinde mutasyona uğrayan virüsün gücünü kaybettiğini vurgulayan uzmanlar, bu durumun mutasyona uğrayan koronavirüste de rastlandığını fark ettiklerini kaydetti. COVID-19’un ‘zayıflıyor olabileceğine’ dikkat çeken uzmanlar, kesin konuşmak için henüz çok erken olduğunun altını çizdi.

SARS SALGINI 8 AY SÜRDÜ

Hong Kong’da başlayan ve Kasım 2002-Temmuz 2003 tarihleri ​​arasında 37 ülkeye yayılan SARS salgınında 8422 vaka görülürken 916 kişi hayatanı kaybetti. Daha çok Asya ülkelerinde görülen SARS virüsü zaman içinde mutasyona uğrayarak etkisini kaybetti.