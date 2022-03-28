Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERDünya Haberleri

Covid 19: Çin'in Şangay kentinde kapanmaya gidiliyor

#Koronavirüs#Çin#Dünya
Covid 19: Çinin Şangay kentinde kapanmaya gidiliyor

Çin, Covid-19 salgınının iki yıldan uzun süre önce başlamasından sonraki en büyük şehir kapatma planlarını açıkladı.

Haberin Devamı

Koronavirüsün ilk görüldüğü ülke olan Çin en büyük şehir kapatma planlarını açıkladı. Yetkililer Covid-19 testi yaparken, Şangay kentinde iki aşama halinde kapanmaya gidilecek.

Yetkililer Covid-19 testi yaparken, Şangay kentinde iki aşama halinde kapanmaya gidilecek. Mali açıdan önemli kent, yaklaşık bir aydır yeni Covid enfeksiyonlarıyla mücadele ediyor, ancak vaka sayıları yine de uluslararası standartlara kıyasla az.

Yetkililer, ekonomik istikrarsızlık yaratabileceği için 25 milyon nüfuslu kentte kapatmaya gitmeye şu ana dek direnmişti. Ancak kentte, pandeminin başından bu yana en yüksek vaka sayısı kayda geçince, tutumları değişmiş gibi görünüyor.

Covid 19: Çinin Şangay kentinde kapanmaya gidiliyor

Haberin Devamı

Karantina iki aşamada yapılacak. Kentin doğu yakası bugünden 1 Nisan'a dek, batı yakası ise 1-5 Nisan arası karantinaya girecek.

Toplu taşıma çalışmayacak, şirketler ve fabrikalar ise ya faaliyetlerini durduracak ya da uzaktan çalışılacak.

Diğer karantinalarda Çin'deki bazı bölgelerin tümünde kapanma olmuş ama yine de bu bölgelerin içinde seyahate için verilmişti. Ancak Şangay, nüfus yoğunluğu açısından kapanmaya gidilen en büyük şehir oldu.

Kent Çin'in ticari başkenti ve bazı hesaplamalara göre aynı zamanda ülkenin en büyük şehri.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Koronavirüs#Çin#Dünya

BAKMADAN GEÇME!

Kızı kaçırılan baba korkuyla fidyeyi ödedi... Kız hiç tahmin etmedikleri bir yerde çıktı

Kızı kaçırılan baba korkuyla fidyeyi ödedi... Kız hiç tahmin etmedikleri bir yerde çıktı!

#Dolandırıcılık
Her gün cinsel taciz her gün ırkçı hakaretler Teslada neler oluyor Elon Muskın tweeti de dosyada...

Her gün cinsel taciz her gün ırkçı hakaretler! Tesla'da neler oluyor? Elon Musk'ın tweet'i de dosyada...

#Tesla
Bir haber seyretti, hayatı değişti... Mostar Meleği kanatlarını bu kez Ukraynalı çocuklar için taktı

Bir haber seyretti, hayatı değişti... 'Mostar Meleği' kanatlarını bu kez Ukraynalı çocuklar için taktı!

#Sally Becker

BAKMADAN GEÇME!

Kızı kaçırılan baba korkuyla fidyeyi ödedi... Kız hiç tahmin etmedikleri bir yerde çıktı

Kızı kaçırılan baba korkuyla fidyeyi ödedi... Kız hiç tahmin etmedikleri bir yerde çıktı!

#Dolandırıcılık
Her gün cinsel taciz her gün ırkçı hakaretler Teslada neler oluyor Elon Muskın tweeti de dosyada...

Her gün cinsel taciz her gün ırkçı hakaretler! Tesla'da neler oluyor? Elon Musk'ın tweet'i de dosyada...

#Tesla
Bir haber seyretti, hayatı değişti... Mostar Meleği kanatlarını bu kez Ukraynalı çocuklar için taktı

Bir haber seyretti, hayatı değişti... 'Mostar Meleği' kanatlarını bu kez Ukraynalı çocuklar için taktı!

#Sally Becker