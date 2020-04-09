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Dünya
DHA
Haber GiriÅŸ: 09.04.2020 - 12:33,Son GÃ¼ncelleme:/

Corona Virüs kelimesini yasaklayan Türkmenistan'da 7 bin kiÅŸiyle kutlama!

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Corona Virüs kelimesini yasaklayan Türkmenistan'da 7 bin kiÅŸiyle kutlama!
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Corona VirÃ¼s (Covid-19) kelimesinin kullanÄ±lmasÄ±nÄ±n yasaklandÄ±ÄŸÄ± TÃ¼rkmenistanâ€™da DÃ¼nya SaÄŸlÄ±k GÃ¼nÃ¼, 7 bin kiÅŸiyle kutlandÄ±. TÃ¼rkmenistan Devlet Haber AjansÄ±, o kutlamalara iliÅŸkin gÃ¶rÃ¼ntÃ¼leri paylaÅŸtÄ±.

DÃ¼nyayÄ± kasÄ±p kavuran Corona VirÃ¼s nedeniyle vaka sayÄ±larÄ± ve Ã¶lÃ¼mler her geÃ§en gÃ¼n artÄ±yor. VirÃ¼sÃ¼n gÃ¶rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ Ã¼lkelerin neredeyse tamamÄ± yayÄ±lmayÄ± Ã¶nlemek iÃ§in gerekli tedbirleri almaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor. TÃ¼rkmenistanâ€™da ise bu tedbirlerin tam olarak alÄ±nmadÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ldÃ¼.

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Corona VirÃ¼s kelimesini yasaklayan TÃ¼rkmenistanda 7 bin kiÅŸiyle kutlama

7 BÄ°N KÄ°ÅžÄ°YLE DÃœNYA SAÄžLIK GÃœNÃœ KUTLANDI

Ãœlkede 3 bin 500â€™Ã¼ baÅŸkent AÅŸkabatâ€™ta olmak Ã¼zere 7 bin bisikletÃ§iyle DÃ¼nya SaÄŸlÄ±k GÃ¼nÃ¼ kutlandÄ±. Etkinlikler kapsamÄ±nda gÃ¼reÅŸ ve jimnastiÄŸin yanÄ± sÄ±ra, tenis, basketbol, futbol, voleybol ve satranÃ§ mÃ¼sabakalarÄ± gerÃ§ekleÅŸtirildi. Bu etkinliklerde ise â€˜sosyal mesafe kuralÄ±nÄ±nâ€™ uygulanmamasÄ± dikkat Ã§ekti.

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Corona VirÃ¼s kelimesini yasaklayan TÃ¼rkmenistanda 7 bin kiÅŸiyle kutlama

CORONA VÄ°RÃœS KELÄ°MESÄ° YASAKLANMIÅžTI

SÄ±nÄ±r TanÄ±mayan Gazeteciler Ã¶rgÃ¼tÃ¼, TÃ¼rkmenistan yÃ¶netiminin, Ã¼lkede â€˜Corona VirÃ¼sâ€™ kelimesinin kullanÄ±mÄ±nÄ± yasakladÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurmuÅŸtu.

Corona VirÃ¼s kelimesini yasaklayan TÃ¼rkmenistanda 7 bin kiÅŸiyle kutlama

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