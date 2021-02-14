CNN özel haber olarak manşetten duyurdu... Ses getirecek açıklama

Çin'de araştırmalar yürüten DSÖ misyonunun lideri Peter Ben Embarek, Amerikan CNN yayın kuruluşana verdiği kapsamlı demeçte, Aralık 2019'da virüsün çok daha yaygın olduğuna dair emareler bulduklarını ve bu tarihte virüsün 10'u aşkın türünün bulunduğunu saptadıklarını açıkladı.

CNN'in haberine göre; DSÖ ekibi Çinli yetkililerin söylediğine göre corona virüsüyle ilk enfekte olan hastayla konuşma şansı da buldu. 40'lı yaşlarda olan ofis çalışanının bir seyahat kaydı yok ve 8 Aralık 2019'da virüsle enfekte oldu.

Çin'den kısa süre önce İsviçre'ye dönen Embarek, CNN televizyona yaptığı açıklamada, "Virüs Çin'de Aralık ayında yaygın şekilde dolaşıyordu, ki bu yeni bir bulgu" ifadesini kullandı.

DSÖ'nün gıda güvenlik uzmanı olan Embarek, araştırma ekibine Çinli bilim adamları tarafından Aralık 2019 ve civarında belirlenen 174 corona virüsü vakası gösterdiğini söyledi. Bunların 100'üne laboratuvar testleriyle, 74'üne ise hastanın gösterdiği semptomlar üzerinden klinik bulgularla teşhis koyuldu.

Peter Ben Embarek bu sayının muhtemelen daha azla olduğunu ve Aralık'ta Wuhan'da tahmini 1000'i aşkın Covid-19 hastasının bulunduğunu öne sürdü.

Herhangi bir modelleme yapmadıklarını anlatan Embarek, "Fakat biliyoruz ki enfekte nüfustan tahmini rakamlar var. Yaklaşık yüzde 15 ağır vaka olarak sonuçlanıyor ve büyük çoğunluğu hafif vakalar" ifadelerini kullandı.

Embarek, 13 farklı genetik dizisi bulunan SARS-COV-2 tespit ettiklerini söylerken, bu durumun virüsün Aralık 2019 öncesinde dolaşımda olduğunu ortaya koyabileceği ifade ediliyor.