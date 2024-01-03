CNN International duyurdu: ABD ve Katar sessiz sedasız anlaştı

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Üst düzey savunma yetkilileri CNN International'a yaptığı açıklamada ABD'nin Orta Doğu'daki en büyük askeri üssü El-Udeyd Hava Üssü'ndeki askeri varlığını 10 yıl daha sürdürmeye yönelik Katar'la sessiz sedasız bir anlaşmaya varıldığını öne sürdü.

ABD'NİN KATAR'A OLAN GÜVENİNİN ALTINI ÇİZİYOR

İsmi açıklanmayan 3 ABD'li savunma yetkilisi ve anlaşma hakkında bilgi sahibi başka bir yetkiliye göre kamuoyuna açıklanmayan anlaşma, Washington'ın Körfez ülkesine olan güveninin altını çiziyor.



ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin geçtiğimiz ay askeri üsse yaptığı ziyarette Katar'a yaptığı harcamalar için teşekkür etmiş, iki ülke arasındaki savunma ilişkilerini genişletmek ve güçlendirmek için daha çok adım atılacağını belirtmişti.

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ORTA DOĞU'DAKİ EN BÜYÜK ASKERİ ÜS

Doha'nın güneybatısındaki çölde bulunan El-Udeyd Hava Üssü, Orta Doğu'daki en büyük ABD askeri üssüdür ve 10.000'den fazla Amerikan askerine ev sahipliği yapabilecek kapasiteye sahip.

Üs, ABD Merkez Komutanlığının Afganistan, İran ve Orta Doğu'daki hava operasyonları için önemli bir merkez. Askeri varlığı sürdürme kararı Irak, Suriye ve Yemen'deki militan gruplardan ABD'ye yönelik tehditlerin arttığı bir dönemde geldi.



CNN Biden yönetiminin anlaşmaya dair hiç bir açıklama yapmadığına dikkat çekerek, Katar'ın Hamas'ın üst düzey isimlerine ev sahipliği yaptığını ancak aynı zamanda Filistin ve İsrail arasındaki rehine anlaşmalarında kritik bir rol oynadığını hatırlattı.

WASHİNGTON VE DOHA KAMUOYUNA DUYURULMAMASI İÇİN ANLAŞTI

Al Arabiya kanalı ise yeni anlaşma kapsamında Katar'ın ABD üssüne daha fazla yatırım yapacağını ancak Washington ve Doha'nın bunun kamuoyuna açıklanmaması için anlaşmaya vardığını iddia etti.



CNN de Katar'ın kendi fonundan milyarlarca dolar ayırarak ABD tesislerinin iyileştirilmesi için taahhüt verdiğini yazdı.

