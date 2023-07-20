Çıplak ve dışkıyla kaplanmış bir şekilde sokakta bulundular! Gerçeği öğrenince polisler bile şoke oldu...

Haberin Devamı

ABD'nin Wisconsin eyaletinde yer alan Milwaukee şehrinde yaşayan 34 yaşındaki Katie Koch'a sosyal medyadan bakıldığında 7 ve 9 yaşlarındaki iki oğlu ve çocuklarının üvey babası 38 yaşındaki Joel Manke ile kıskanılacak bir hayat yaşıyor gibi görünüyordu.

Kadın Instagram hesabından ailecek yaptıkları noel kutlamalarını, eğlenceli yol gezilerini, mutfakta pişirdikleri yemekleri paylaşarak 'mutlu bir aile' tablosu çizmeyi başarmıştı ancak korkunç gerçek oğullarının evin camını kırarak kaçması ile ortaya çıktı.



Katie Koch'un Instagram paylaşımlarından bazıları

KENT SAKİNLERİ İHBAR ETTİ: ÇIPLAK, DIŞKIYA KAPLANMIŞ BİR ŞEKİLDE BULUNDULAR

Haberin Devamı

Milwaukee sakinleri Perşembe günü polisi arayarak 'güneşi hiç görmemiş mağara adamları' gibi görünen iki çocuğun çıplak gezdiğini ihbar ettiler.

Çok sayıda ihbar sonrası bölgeye giden polis karşılaştığı tablo karşısında şoke oldu. 7 ve 9 yaşındaki iki çocuk çıplak, dışkı ile kaplanmış bir şekilde sokakta yürüyordu.

Polis raporlarına göre çocukların yüzlerinde ve vücutlarında çok ciddi yaralar vardı. Yaraların bazıları hala kanıyordu ve saçlarında o kadar çok dışkı vardı ki hastaneye gider gitmez tıraş olmak zorunda kaldılar.



30 yıldır aynı mahallede oturan bir komşunun evde çocuk olduğundan haberleri bile olmadığını söylemesi polisi alarma geçirdi. Anne ve üvey baba gözaltına alınırken, çocukların kaçtığı evi inceleyen yetkililer evin duvarlarının dışkı ile kaplı olduğunu ve odaların üst üste istiflenmiş eşyalarla ve çöp yığınlarıyla dolu olduğunu keşfetti.

SEFALET İÇİNDE YAŞAMIŞLAR: TUVALET EĞİTİMİ VERİLMEMİŞ, 2019'DAN BERİ SAÇLARI KESİLMEMİŞ

Müfettişler, sonunda evden kaçmayı başaran çocukların tuvalet eğitimi almadıklarını ve 2019'dan beri saçlarının kesilmediğini vurgularken, çocukların yıllardır sefalet içinde yaşadıklarını, düzgün beslenemediklerini ve doktora gidemediklerini belirtti.

Haberin Devamı

Yeminli beyanlara göre çocuklara bebek bezi takılıyordu, kilitli kaldıkları odanın camları tahtalarla kapatılmıştı.



Çocukların kaçtığı korku evi /Google Maps

KORKU FİLMİNDEN FIRLAMIŞ GİBİ: ANNE VE ÜVEY BABA İTİRAF ETTİ

Anne ve üvey baba için yapılan ilk duruşmada Bölge Savcısı Yardımcısı Mallory Davis durumu "Korku filminden fırlamış" olarak tanımladı ve "Bu çocuklar hayatlarının büyük bir kısmını kilitli odalarda geçirdiler" dedi.

üvey baba Manke mahkemede pencereleri kapattığını ve çocukları odalarına kilitlediğini itiraf ederken, anne Koch da çocuklarının hiç okula gitmediğini ve yıllardır doktor kontrolünden geçmediğini doğruladı.

Haberin Devamı

Koch yeminli beyanında anneliği beceremediğini belirtti ve oğullarının daha iyisini hak ettiğini söyledi.



34 yaşındaki Katie Koch ve 38 yaşındaki Joel Manke

40 YIL HAPİS CEZASI ALABİLİRLER

New York Post gazetesi ebeveynlerin birden fazla ihmal cezasından hüküm giymeleri halinde 40 yıldan fazla hapis cezasına çarptırılabileceğini yazdı.