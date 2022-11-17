Çinli liderden, Trudeau'ya azar: Konuşulanları basına söylememelisin!

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Endonezya’da düzenlenen G20 Liderler Zirvesi’nde gelişmekten olan ülke liderleri bir araya geldi. Zirveye katılan liderler ve aralarında geçen geçen diyaloglar tüm dünyanın yakın takibinde kaldı. Ancak Kanada Başbakanı Trudeau ve Çin Devlet Başkanı Xi, arasına geçen diyalog gündemde yerini almış durumda.

Görüntülerde ayaküstü bir araya gelen ikilinin ilginç bir diyaloğa girdiği görülüyor. Xi’nin öfkeli bir tavırla Tradeau’yu uyardığı görüntülerde, Tradeau sessiz bir şekilde Çin devlet başkanını dinliyor.

Kanadalı kaynaklar, Trudeau'nun Çin'in bölgesel müdahaleler konusunda Xi’ye "ciddi endişelerini" dile getirdiğini bildirmişti. Bu konunun basına yansıması Çinli lideri öfkelendirdi.

Öfkesini gizlemeye çalışan Xi, Trudeau'ya "Dün konuştuğumuz her şey gazetelere sızdırıldı ve bu uygun değil! Bizde işler böyle olmuyor. Raporlama sistemimizde medya yok. Samimiyet varsa karşılıklı saygı içinde iyi iletişim kurabiliriz, aksi takdirde sonucu söylemek kolay olmaz." ifadelerini kullandı.

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KANADALI LİDER ŞAŞKINLIĞINI GİZLEYEMEDİ

Trudeau ise, "Hatalar olsa bile, özgür, açık ve samimi diyaloğa inanıyoruz ve bu açıklığa sahip olmaya devam edeceğiz. Aynı fikirde olmayabiliriz ancak birlikte yapıcı bir şekilde çalışmaya devam edebiliriz." diye cevap verdi.

Özgür ve açık söylem ifadeleri ardından Trudeau'nun sözünü kesen Xi, "Konuşmadan önce şartları oluşturalım." dedi. Gerginliği açıkça görülen Çin Devlet Başkanı Xi, Trudeau'ya elini sıkarak oradan uzaklaştı.

ÇİNLİ LİDERİ ÖFKELENDİREN GÖRÜŞMENİN AYRITILARI NELER?

Trudeau, Xi ile yaptığı görüşme ardından düzenlediği basın toplantısında, "Vatandaşlarımıza müdahale konusunu gündeme getirdim." açıklamasında bulunmuştu.

Kanada federal polisi perşembe günü yaptığı açıklamada, Çin tarafından kurulduğuna dair işaretlerin olduğu sahte polis karakollarını soruşturduklarını söyledi.

Trudeau ayrıca Pekin tarafından finanse edilen bazı basın organlarının seçim hakkında "gizli bir ağ" kurulduğu başlıkları atarak manipülatif haberler yayınlamasının deşifre edildiği ve Çin’in “agresif bir oyun” içinde olduğunu belirtmişti. Trudeau gazetecilere verdiği demeçte, "Kanadalılar için önemli olan şeyleri savunmaya devam etmemiz son derece önemli." diye konuştu.

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ÇİN DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü basın toplantısında uluslararası camiada tepki çeken görüntülerle ilgili açıklamada bulundu. Xi'nin tutumunun devlet nezaket kurallarının ötesinde olduğu ve basın özgürlüğünü kısıtlayıcı ifadeler içerdiği sosyal medyada gündem oluşturmuştu.

Bakanlık bu tepkilere cevap vererek, "Xi'nin Tradeau ile olan sohbeti bir tehdit değil. İkili arasında anlaşmazlıkların çözümü için atılmış bir adımdır." denildi.