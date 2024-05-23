Çin'in kararı tansiyonu yükseltti! İşte ilk görüntüler...

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Çin Halk Kurtuluş Ordusu (PLA) Doğu Cephesi Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, yerel saatle 07.45'ten itibaren Tayvan Boğazı'nda, adanın kuzey, güney ve doğusunda, Kinmen, Matsu, Wuqiu ve Dongyin adalarının çevresinde müşterek askeri tatbikatlar başlatıldığı duyuruldu.

