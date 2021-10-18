Çin’in hipersonik füze testi ABD’yi şaşırttı

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Test hakkında bilgi sahibi beş kaynağa dayandırılan habere göre Pekin, nükleer kapasiteye sahip füzenin fırlatmasını ağustos ayında yaptı. Uzay sınırından önceki alçak yörüngeye kadar çıkan füze, daha sonra Dünya’ya doğru düşüşe geçti ve yerdeki hedefini 32 kilometre ıskaladı. Uzmanlar, testin Amerikan istihbaratı için sürpriz olduğu, Pekin’in bu hızda teknoloji geliştirmesinin beklenmediği yorumlarını yaptı. FT’ye konuşan ABD’li bir yetkili, “Bunu nasıl yaptıkları hakkında hiçbir fikrimiz yok” dedi.

TESPİT VE İMHASI ZOR

Uzay sınırına kadar yükselen hipersonik füzeler, balistik füzelerden yavaş olsa da sesten beş kat hızlı yol katediyorlar. Bu füzelerin avantajı, sabit parabolik bir döngü takip etmek yerine manevra kabiliyetine sahip olmaları. Böylece hava savunma sistemlerince tespit ve imha edilmeleri zorlaşıyor. Söz konusu deneme, Çin’in Tayvan’ı askeri anlamda giderek daha fazla tehdit ettiği bir ortamda geldi.