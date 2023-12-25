Çin'in gizemli aracı ortalığı karıştırdı! Hedefte ABD mi var?

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Son yıllarda uzay çalışmalarında önemli bir yol kateden Çin, fırlattığı uzay aracı ile yine gündeme oturdu. Çin'in geliştirdiği insansız araç Shenlong (İlahi Ejderha), 14 Aralık'ta Çin'deki Gobi Çölü'nde bulunan Jiuquan üssünden Long March 2F roketiyle fırlatıldı. Dünyanın yörüngesine oturan uzay aracı, buraya tanımlanamayan altı adet nesne bıraktı. Space.com'a konuşan Kanadalı amatör bir astornom olan Scott Tilley, bu 6 aracı izlediğini ifade ediyor. Nesneleri A,B,C,D,E ve F olarak tanımladığını söyleyen Tilley, A isimli aracın Çin'in daha önceki uzay görevleri ile benzer sinyalleri yaydığını ifade ediyor. Çin, 2020 ve 2022'de de uzaya benzer nesneler bırakmıştı. Tilley bir ihtimal bu nesnelerin bazılarının o görevlerden kalmış olabileceğini de belirtiyor.



CASUSLUK YA DA SABOTAJ AMAÇLI OLABİLİR



Çin'in bu nesneleri neden uzaya bıraktığı ise bilinmiyor. Çin Uzay İdaresi'nden de konu ile ilgili herhangi bir yorum gelmedi. Araçların Çin'in ilerideki uzay projeleri için servis veya lojistik sağlayacak modüller olduğu ya da Shenlong'a eşlik edecek rota belirliyeciler olduğu tahmin ediliyor. Bir diğer iddia ise Çin bu araçları yörüngede bulunan uzay üssü için kullanacak. Sosyal medyada ise bu araçların casus uydular olduğu ya da ABD uydularına sabotaj düzenleyecek araçlar olduğu öne sürülüyor. ABD Uzay ve Havacılık Dairesi NASA'dan konu ile ilgili açıklama gelmedi. ABD'nin de Shenlong gibi Boeing X-37B adında insansız uzay aracı bulunmakta.

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ÇİN'İN HEDEFİ MARS



Çin son yıllarda uzay yarışında ABD'yi yakalamak üzere. Uzaya ilk defa 2003 yılında insan gönderen Çin, yörüngeye kendi uzay üssünü inşa ediyor. 2023 yılında 3 modülü tamamlanan Tiangong 3 uzay üssünde devamlı olarak 3 personel bulunuyor. Ay'a insansız araç gönderen Çin, 2030'a kadar dünyanın uydusunda bir uzay üssü kurmayı amaçlıyor. Ay'a insanlı uçuşların ardından Çin'in bir sonraki hedefi ise Mars görevi. Çin, rakibi ABD'li firma SpaceX gibi yeniden kullanılabilir uzay araçları üzerinde çalışıyor.