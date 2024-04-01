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Çin'den inanılmaz görüntüler! AVM’nin zemini birden çöktü...

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#Çin#Avm#Zemin
Oluşturulma Tarihi: Nisan 01, 2024 13:41

Çin’de bir AVM'nin zemininin aniden çöktüğü kanlar dakika dakika kameralara yansıdı. Olayda 2 kişinin yaralandığı öğrenildi.

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Çin’in Jiangsu eyaletine bağlı Zhenjiang kentinde yer alan AVM’de bir kadının alışveriş yaptığı sırada mağazanın zemini aniden çöktü.

Kadın ve mağazadaki ürünler, zeminin çökmesiyle oluşan çukurun içine düştü. Olay anında mağazada bulunan başka bir müşterinin ise düşmekten kıl payı kurtulduğu görüldü.

Yetkililer tarafından yapılan açıklamaya göre 23 Mart’ta yaşanan olayda kadın ile o sırada alt katta çalışma yapan bir inşaat işçisi enkaz altında kalarak yaralandı.

AVM yönetimi tarafından yapılan açıklamada, hafif yaralanan müşteri ve işçinin hastaneye kaldırıldığı belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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#Çin#Avm#Zemin

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