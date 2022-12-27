Çin'den flaş karantina kararı! Yarım saat içinde 10 kat arttı...

Haberin Devamı

Kısa süre önceye kadar “sıfır Kovid” politikasıyla çok sıkı önlemler uygulayan Çin, bir dizi protestonun ardından Kovid önlemlerini aşama aşama gevşetmeye başladı.



GİRİŞLERDE KARANTİNA KALKIYOR



Pandeminin başında üç hafta olarak uygulanan ülkeye girişte karantina zorunluluğu, yıllar içinde 5 güne kadar düşürülmüştü. Dün akşam geç saatlerde yapılan bir açıklama ile Ulusal Sağlık Komisyonu,8 Ocak'tan itibaren ülkeye gelen yolcuların Kovid karantinasına girme zorunluluğunun kalkacağını duyurdu. Karar Asya borsaları tarafından memnuniyetle karşılandı.



Ülkeye gelen insanlar 3 yıldan beri Kovid karantinasına girmek için uzun kuyruklar oluşturuyordu...

Haberin Devamı

Yeni kurallar kapsamında Kovid, “A sınıfı bulaşıcı hastalıklar” arasından çıkarılarak “B sınıfına” alındı.



15 DAKİKA İÇİNDE FARK YARATTI

Seyahat platformu Ctrip'ten alınan veriler, haberin gelmesinden yarım sonra sınır ötesi için yapılan aramaların 10 kat arttığını gösterdi.

Qunar isimli bir başka platformdan alınan veriler ise, 15 dakika içinde uluslararası uçuş aramalarının yedi kat arttığını ve Tayland, Japonya ve Güney Kore'nin listenin başında olduğunu ortaya koydu.

İlk Koronavirüs vakasının yaklaşık 3 yıl önce doğrulandığı Çin’de Kasım ayının başlarında Kovid-19 ile mücadele tedbirlerinin bazıları gevşetilmiş, vaka sayılarında artış yaşanmaya başlamıştı.



İnternette yayılan görüntülerde Çin hastanelerinde tüm yatakların dolu olduğu görülüyor. Doktorlar tıpkı pandeminin ilk dönemindeki gibi iş yükünden yorgun düşmüş ve bitkin durumdalar.



Haberin Devamı

Sağlık çalışanları hastalarla başa çıkmakta zorlandıklarını söylerken Çin dikkat çeken bir karar aldı ve günlük vaka sayısı verilerini yayınlamayı bıraktı. Komisyon yaptığı açıklamada, değişikliğin nedenlerini belirtmeden, "Kovid-19 bilgileri Çin Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi tarafından referans ve araştırma amacıyla yayınlamayacak." açıklamasında bulundu.



Günlük Kovid-19 ölümlerinin ise binlerce kişi olduğu tahmin ediliyor.

ÜLKE GENELİNDE BAĞIŞIKLIK DÜŞÜK

İmmünologlar uzun süredir uygulanan 'sıfır-kovid' politikası nedeni ile Çin halkının diğer ülkelere göre daha düşük bağışıklığa sahip olduğunu düşünüyor.

Bu da 1.4 milyar nüfusu olan ülkede vaka ve ölüm sayılarının artabileceği anlamına geliyor.



Haberin Devamı

Analistler, Çin’in Covid politikasındaki U dönüşünün Devlet Başkanı Şi Jinping’i de zor bir durumda bıraktığını aktarıyor.

Şi, sağlık yetkililerine “hayatları kurtarmak için ne yapılması gerekiyorsa” yapmaları talimatını verdi.

Şi'nin yakın zamana kadar savunduğu sıfır kovid politikası, insanların hayatlarını fazlasıyla kısıtladığı ve ekonomiye de zarar verdiği için eleştiriliyordu.