Çin’den bu defa Olimpik karantina

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KORONAVİRÜS salgınına karşı “sıfır vaka” politikası uygulayan Çin, yaklaşan Kış Olimpiyatları öncesinde binlerce kişiyi şimdiden izole etti. Geçen hafta başlayan uygulama kapsamında gönüllüler, temizlikçiler, aşçılar ve otobüs şoförlerinin dış dünyaya erişimi kesildi. Oyunları vaka artışı ile karşılaşmadan tamamlamak isteyen Çin, sert kısıtlamaları bir adım daha öteye götürdü. Pekin polisi, Olimpiyat Oyunları’nda görevli herhangi bir aracın trafik kazasına karışması durumunda, halkı yaralılara yardım etmemeleri yönünde uyardı. Açıklamada, “Böyle bir durumda lütfen sosyal mesafenizi koruyun. Araçlara veya içlerindeki personele temas etmeyin ve profesyonellerin olay yerine gelmesini bekleyin” denildi.

TOKYO’DA 500 VAKA VARDI

Önümüzdeki haftadan itibaren yaklaşık 3 bin sporcunun Çin’e gelmeye başlaması ve “izolasyon balonuna” dahil olması bekleniyor. İzolasyon içinde olsalar da oyunlarda görevli herkes her gün test yaptırmak ve maske takmak zorunda. Geçen temmuz-ağustos aylarında yapılan Tokyo 2020 Yaz Oyunları sırasında sporcu ve personel arasından yaklaşık 500 vaka bildirilmişti.

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TEDBİRLERE RAĞMEN OMİKRON YAYILIYOR

Alınan sert önlemlere karşın ülkede bir süredir görülen vaka artışı engellenemiyor. Başkent Pekin’e 150 km mesafedeki Tianjin’de Omikron varyantı tespit edilmesi üzerine 14 milyonluk kentin tamamına korona testi yapılmaya başlandı. Dün, kentte 21 yeni vaka tespit edildi, ancak bunların hangi varyanttan olduğu belirtilmedi. Vakaların aynı okula giden öğrenciler arasından çıktığı açıklandı.

Tianjin’e giriş-çıkışlar yasaklandı, Pekin yönlü tren seferleri iptal edildi, ayrıca kentte eğitime ara verildi. Öte yandan buranın 400 km uzağında, Henan eyaletinin Anyang kentinde, Tianjin’e seyahat öyküsü olan iki kişide Omikron tespit edildi. Yetkililer şehirdeki 5 milyon kişiye test yapılacağını açıkladı. Henan genelinde dün toplam 60 yeni vaka bildirildi ancak varyantlara ilişkin detay verilmedi.