Çin'den ABD'ye 'casus balon' tepkisi

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Çin-ABD arasındaki 'casus balon' krizi sürüyor. ABD’nin balonu vurma kararını "aşırı tepki" olarak niteleyen Pekin, gerekli tedbirleri alma hakkını saklı tuttuklarını açıkladı. Çin Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, "Çin, ABD’nin sivil insansız hava aracına güç kullanarak saldırmasına sert bir şekilde karşı çıkmaktadır" denildi.

Açıklamada, Çin’in yapılan incelemeler sonrasında hava aracının sivil amaçlı kullanıldığına, mücbir sebeplerden ötürü yanlışlıkla ABD hava sahasına girdiğini, bunun tamamen tesadüf olduğu konusunda ABD’yi bilgilendirdiğine işaret edildi. Açıklamada, “Çin, ABD’den meselenin sükunetle, profesyonelce ve itidalle ele alınmasını talep etti. ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü de balonun yerdeki insanlara askeri ve fiziki tehdit oluşturmadığını belirtti. Buna rağmen ABD güç kullanmakta ısrar ederek net olarak aşırı bir tepki verdi, uluslararası teamülü ciddi şekilde ihlal etti. Çin, ilgili firmaların meşru hak ve çıkarlarını koruyacak. Çin, gereken tepkiyi verme hakkını saklı tutmaktadır" ifadeleri kullanıldı.

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ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Çin’e ait yüksek irtifalı istihbarat balonunun ABD üzerinde olduğunu, balonun takip edildiğini açıklamıştı. Çin Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, balonun Çin'e ait sivil bir hava aracı olduğu, meteorolojik araştırma için kullanıldığı belirtilerek, "Çin'e ait hava aracı batıya esen rüzgarlar ve kontrol imkanının kısıtlı olması nedeniyle güzergahın dışına çıktı" ifadelerine yer verilmişti.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, yaşanan balon krizi nedeniyle Çin'e yapacağı ziyareti ertelemişti.

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