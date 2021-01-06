MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriÇin'den ABD ile Tayvan arasında kurulacak askeri diyalog açıklaması
GeriDünya Çin'den ABD ile Tayvan arasında kurulacak askeri diyalog açıklaması
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Dünya
AA / Reuters
Haber Giriş: 06.01.2021 - 14:50 | Son Güncelleme:

Çin'den ABD ile Tayvan arasında kurulacak askeri diyalog açıklaması

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Çin'den ABD ile Tayvan arasında kurulacak askeri diyalog açıklaması
Abone Olgoogle-news

Çin Dışişleri Bakanlığı, ABD ile Tayvan arasında askeri diyalog kurulmasına karşı çıktıklarını, gelişmelerin seyrine göre gerekli cevabı vereceklerini bildirdi.

Bakanlık Sözcüsü Hua Çunying, başkent Pekin’de düzenlediği olağan basın toplantısında, Tayvan ile ABD’nin, askeri diyalog kurma kararı çerçevesinde yapacağı görüntülü toplantıya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Tayvan’ın Çin’in ulusal egemenlik ve toprak bütünlüğü meselesi olduğunu belirten Hua, gelişmelerin seyrine göre gerekli cevabı vereceklerini, egemenlik ve güvenlik çıkarlarını kararlılıkla koruyacaklarını vurguladı.

Hua, ABD’yi, Tayvan ile her türlü askeri ve resmi ilişkilerini durdurmaya çağırdı.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Siyasi ve Askeri İşlerden Sorumlu Müsteşar R.Clarke Cooper’ın 6 Ocak'ta Tayvan'la siyasi ve askeri diyalog çerçevesinde görüntülü toplantı düzenleyeceğini açıklamıştı.

Tayvan makamları da iki tarafın siyasi, askeri ve güvenlik alanlarında yakın iş birliğini artırmak için çeşitli kanallarla iletişimi sürdürdüğünü belirtmişti.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle