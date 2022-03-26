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Çin’de yolcu uçağının düştüğü alan kazılacak

#Çin#Düşen Uçak#Kara Kutu
Çin’de yolcu uçağının düştüğü alan kazılacak

Çin’de geçtiğimiz günlerde ormanlık alana düşen yolcu uçağı için kazı çalışmaları başlayacak.

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Çin’in Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi’nde 132 kişiyi taşıyan yolcu uçağının düşmesinin ardından başlatılan çalışmalar 6. gününde sürüyor. Bölgede, sağ kalmış olabilecek kişiler ve 2. kara kutuyu arama çalışmaları devam ediyor.

Ekipler, ana kaza alanını kazma çalışmalarının tüm arama çabalarının son bulmasının ardından olacağını belirtti. CCCC İkinci Karayolları Mühendislik Şirketi’nden Guo Zhaoliang konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Şimdi asıl görev bir yol açmak. Burada 6 ekskavatör, 40'tan fazla servis aracı, 2 yükleyici ve bazı kurtarma araçlarını kullanıyoruz. Olay yerinde 100'den fazla kişi çalışıyor ve yine 100'den fazla kişi de perde arkasında kurtarmaya destek veriyor. Kurtarma çalışmaları devam ederken, özellikle büyük ekskavatörler ve büyük yükleyiciler olmak üzere ekipmanları artırmaya devam edeceğiz" dedi.

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China Eastern Havayolları'na ait Boeing 737-800 uçağı Pazartesi öğleden sonra Guangxi'nin Tengxian ilçesinin dağlık bir bölgesinde düşmüş ve şu ana kadar kazadan kurtulan kimse olmamıştı. Uçağa ait bir kara kutu, motor şanzımanı ve ana iniş takımı kalıntıları bulunmuştu.

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#Çin#Düşen Uçak#Kara Kutu

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