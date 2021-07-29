Çin’de sel felaketinde bilanço ağırlaşıyor: Hayatını kaybedenlerin sayısı 99’a çıktı

Eyaletin bazı bölgelerinde suların çekildiği belirtilirken bazı kesimlerinde ise taşkınların devam ettiği, yardım ve temizlik çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Yetkililer, selde hayatını kaybedenlerin sayısının 99'a çıktığını açıkladı.

Hınan'da, 17 Temmuz'dan bu yana belirli aralıklarla etkili olan sağanak, 20 Temmuz'da sele yol açmıştı.

Cıngcou kentindeki metro ağını su basmış, çok sayıda yolcu mahsur kalmıştı.

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