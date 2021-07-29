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HaberlerDünya HaberleriÇin’de sel felaketinde bilanço ağırlaşıyor: Hayatını kaybedenlerin sayısı 99’a çıktı
GeriDünya Çin’de sel felaketinde bilanço ağırlaşıyor: Hayatını kaybedenlerin sayısı 99’a çıktı
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Dünya
AA
Haber Giriş: 29.07.2021 - 13:11 | Son Güncelleme:

Çin’de sel felaketinde bilanço ağırlaşıyor: Hayatını kaybedenlerin sayısı 99’a çıktı

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Çin’de sel felaketinde bilanço ağırlaşıyor: Hayatını kaybedenlerin sayısı 99’a çıktı

Dünya aşırı yağışlar ve sel felaketleriyle boğuşmaya devam ediyor. Çin’in Hınan eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı selde yaşamını yitirenlerin sayısı 99’a yükseldi.

Eyaletin bazı bölgelerinde suların çekildiği belirtilirken bazı kesimlerinde ise taşkınların devam ettiği, yardım ve temizlik çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Yetkililer, selde hayatını kaybedenlerin sayısının 99'a çıktığını açıkladı.

Hınan'da, 17 Temmuz'dan bu yana belirli aralıklarla etkili olan sağanak, 20 Temmuz'da sele yol açmıştı.

Cıngcou kentindeki metro ağını su basmış, çok sayıda yolcu mahsur kalmıştı.

 

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