Çin’de otelde doğalgaz patlaması

Çin'in güneydoğusundaki Zhuhai kentinde bu sabah yerel saatle 09.00 sıralarında bir otel ile çevresindeki dükkanlarda çıkan yangının ardından patlama meydana geldi.



Yangına ve patlamaya, 11 itfaiye aracı ile 55 itfaiyeci müdahale etti. İtfaiye ekipleri, yangını kontrol altına aldı. 4 kişinin ağır yaralandığı, çok sayıda kişinin hafif sıyrıklarla kurtulduğu patlamanın yangın nedeniyle gaz borularında yaşanmış olma ihtimali üzerinde duruluyor.