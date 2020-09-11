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Dünya
Beril SÖNMEZ / DHA
Haber Giriş: 11.09.2020 - 14:22 | Son Güncelleme:

Çin’de otelde doğalgaz patlaması

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Çin’de otelde doğalgaz patlaması
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Çin'de bir otelde meydana gelen doğalgaz patlaması korku yarattı.

Çin'in güneydoğusundaki Zhuhai kentinde bu sabah yerel saatle 09.00 sıralarında bir otel ile çevresindeki dükkanlarda çıkan yangının ardından patlama meydana geldi.

Yangına ve patlamaya, 11 itfaiye aracı ile 55 itfaiyeci müdahale etti. İtfaiye ekipleri, yangını kontrol altına aldı. 4 kişinin  ağır yaralandığı, çok sayıda kişinin hafif sıyrıklarla kurtulduğu patlamanın yangın nedeniyle gaz borularında yaşanmış olma ihtimali üzerinde duruluyor.

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