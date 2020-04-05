Çin’de kurbanlar için saygı duruşu

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’in de katıldığı saat 10.00’daki törende tüm ülke 3 binden fazla kurbanı andı. Bayraklar yarıya indirilirken, sirenler çaldı.

VUHAN NORMALE DÖNÜYOR

Virüsün ortaya çıktığı Vuhan’da yeni vaka görülmemesi üzerine hayat kademeli normale dönüyor. Bazı dükkanlar yeniden açıldı, satıcılar tezgânlarını kurdu; ancak kent hâlâ dış dünyaya kapalı. İnsanlar, hastalık korkusuyla yine tedbirli bir şekilde hayata devam ediyor. Çin’de 81.629 koronavirüs vakası görülürken, bunların 50 bininden fazlası Vuhan’da tespit edilmişti.

ÇİN VAKALARI GİZLİYOR MU

Çin’in son dönemde vakaların büyük kısmının yurtdışından geldiğini açıklamasına rağmen Vuhan ve bazı kentlerde önlemleri sürdürmesi yeni vakaları gizlediği yorumlarına neden oluyor. Amerikan New York Times’a göre ise Çin eski vakaları da gizliyor olabilir. Salgında ölenlerin küllerinin haftalar sonra ailelere verilip sessiz sedasız defnedilmeleri istendiği belirtiliyor.