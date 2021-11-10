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HABERLERDünya Haberleri

Çin'de kar alarmı! Okullar tatil edildi...

#Çin#Kar Fırtınası#Dünya
Çinde kar alarmı Okullar tatil edildi...

Çin'in kuzeyinde hafta sonunda etkili olan kar fırtınası Liaoning, Cilin ve Heiliongciang eyaletleri ile İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nde hayatın aksamasına sebep oldu.

 

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Ulusal medyadaki haberlere göre, bölgede hafta sonundan bu yana süren fırtına ve yağış nedeniyle bazı şehirlerde kar kalınlığı 50 santimetreye kadar ulaştı.

Bölgede havalimanları ve kara yolları hizmete kapatılırken, tren ve metro seferleri durduruldu. Yoğun kar yağışının sebep olduğu ulaşım sorunları nedeniyle bazı şehirlerde okullar tatil edildi.

İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nin Tonglia şehrinde 1 kişi hayatını kaybetti. Kentte 8 ilçeyi etkileyen fırtına ve soğuk hava dalgasının 35 milyon yuan (5,5 milyon dolar) tutarında kayba yol açtığı tahmin ediliyor.

Liaoning eyaletinin başkenti Şenyang ve Heilongciang eyaletinin başkenti Harbin'de havalimanları, pistteki buzlanma sebebiyle kapatıldı.

Cilin eyaletinin başkenti Çangçun'da ana okulları ve ilköğretim okulları tatil edildi.

Çin Ulusal Meteoroloji Merkezi, kuzey bölgeleri için kar fırtınaları için ikinci alarm düzeyi olan "turuncu" uyarılar yayımladı.

İç Moğolistan Özerk Bölgesi, Hıbey, Şandong, Liaoning, Cilin ve Heilongciang eyaletleri ile Tiencin kentinin bazı bölgelerinde hafta içinde kar fırtınaları bekleniyor.

Soğuk hava dalgasının gelecek günlerde güneye doğru hareket edeceği ve ülke genelinde 10 gün boyunca sıcaklıkların düşmesine sebep olacağı öngörülüyor.

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#Çin#Kar Fırtınası#Dünya

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