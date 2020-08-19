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DHA
Haber Giriş: 19.08.2020 - 12:59,Son Güncelleme:

Çin'de inanılmaz ölüm

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Çin'de inanılmaz ölüm
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Çin'de inanılmaz bir olay yaşandı. Koşan köpeğin tasmasına takılıp düşen yaşlı bir kadın öldü.

Çin’de caddede koşan köpeğin tasmasının ayağına takıldığı 88 yaşındaki kadın, yüzüstü düşerek öldü.

Köpeği başıboş bırakan kız çocuğu (12) ise olay yerinden koşarak uzaklaştı. 

Çin'in Xingtan şehrinde kız çocuğu, caddede gezdirdiği köpeğinin tasmasını bıraktı.

Bu sırada köpeğin tasması, yanından geçtiği yaşlı kadının ayağına takıldı. Ayakları yerden kesilen yaşlı kadın, yüzüstü beton zemine düştü.

İsmi açıklanmayan yaşlı kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Köpeği gezdiren kız çocuğu ise kaçarak bölgeden uzaklaştı.

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