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Haber GiriÅŸ: 07.07.2020 - 13:59,Son GÃ¼ncelleme:

Çin'de inanÄ±lmaz kaza, çok sayÄ±da ölü var

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Çin'de inanÄ±lmaz kaza, çok sayÄ±da ölü var
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Ã‡in'de Ã¶ÄŸrenci taÅŸÄ±yan otobÃ¼s su kanalÄ±na uÃ§tu: 21 Ã¶lÃ¼, 15 yaralÄ± var.

Ã‡inâ€™de Ã¶ÄŸrenci taÅŸÄ±yan bir otobÃ¼s yol kenarÄ±ndaki bariyerlere Ã§arparak su kanalÄ±na iÃ§ine dÃ¼ÅŸtÃ¼. Yerel medya, 21 kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸini, 15 kiÅŸinin ise yaralandÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu.

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Ã‡inde inanÄ±lmaz kaza, Ã§ok sayÄ±da Ã¶lÃ¼ var

Kaza, Ã‡inâ€™in Guizhou eyalatindeki Anshun kentinde meydana geldi. Kontrolden Ã§Ä±kan otobÃ¼s, otobÃ¼s yol kenarÄ±ndaki bariyerlere Ã§arparak su kanalÄ±nÄ±n iÃ§ine dÃ¼ÅŸtÃ¼. Yerel medya, kazada 21 kiÅŸinin yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdiÄŸini, 15 kiÅŸinin ise yaralandÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu.

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