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DHA
Haber Giriş: 25.09.2020 - 13:07 | Son Güncelleme:

Son dakika: Çin’de Huawei laboratuvarında dev yangın

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Çin menşeli teknoloji devi Huawei şirketinin, Dongguan şehrindeki laboratuvarında yangın çıktı.

Çin menşeli teknoloji devi Huawei şirketinin, Dongguan şehrindeki laboratuvarında yangın çıktı.

Yerel medyada yer alan haberlere göre, telekomünikasyon cihazı üreticisi Huawei’nin Çin’in Guangdong eyaletindeki Dongguan şehrindeki laboratuvarında yangın çıktı.

Songshan Gölü yakınlarında bulunan laboratuvardaki yangına, itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği belirtildi.

Yangında yaralanan olup olmadığı ise henüz bilinmiyor.

Reuters'ın geçtiği son dakika haberine göre yangın söndürüldü. Yerel yetkililerin aktardığına göre yangında ölen ya da yaralanan olmadı. 

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