Çin’de hidroelektrik santralinde boru patladı: 7 ölü

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Çin’in kuzeybatısında bulunan Siçuan eyaletindeki bir hidroelektrik santralinde boru patladı.

Yerel saat ile 13.40 sıralarında yaşanan olayda, Ganzi Tibet Özerk kentindeki santralde patlayan boru sonrası, santral binasını da su bastı.

Yaşanan su baskınında personellerin binada mahsur kaldığı açıklanırken, 7 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı, 2 personelin de kurtarıldığı belirtildi. Binada mahsur kalan diğer 2 personeli ise arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Çin basınında yer alan haberlere göre, santral çevresindeki bazı binaların alt katları ve yollardaki araçlar da sular altında kaldı.

Bölgeden yaklaşık 150 kişinin tahliye edildiği aktarılırken, Acil Durum Yönetimi Bakanlığı, kayıp kişi sayısının belirlenmesi için çalışma başlatıldığını açıkladı.