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Çin'de düşen yolcu uçağının kara kutularını arama çalışmaları sürüyor

#Çin#Uçak Düştü#Kara Kutu

Çin Sivil Havacılık İdaresi (CAAC), dün ülkenin Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'nde düşen yolcu uçağına ait kara kutuların bulunması için arama çalışmalarının sürdürüldüğünü ifade ederken, şu ana kadar kazadan kurtulan kimseye rastlanmadı.

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Çin'de China Eastern Havayolları şirketine ait 123'ü yolcu, 132 kişi taşıyan Boeing 737-800 uçağının dün Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'nde düşmesinin ardından başlatılan çalışmalar devam ediyor.

Havayolu şirketinin Yunnan ofisindeki yetkilisi Sun Shiying gerçekleştirdiği basın toplantısında, uçak kazasından sonraki 24 saat içinde 123 yolcunun aileleriyle temasa geçildiğini söyledi. Shiying, uçağa ait parçaların bulunduğu bölgede şu ana kadar kurtulan birine rastlanmadığını açıkladı.

Çin Sivil Havacılık İdaresi (CAAC) ise uçağın kara kutularının bulunması için arama çalışmalarının sürdürüldüğünü ifade etti.

Kazanın nedeni henüz bilinmiyor.

NE OLMUŞTU

132 kişi taşıyan China Eastern Havayolları şirketine ait Boeing 737 uçağı Pazartesi günü öğleden sonra düşmüştü. Yunnan eyaletinin merkezi Kunming'den havalanan uçak, Guangdong eyaletinin merkezi Guangzhou'ya gidiyordu.

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Uçak, saat 14.38'de Wuzhou kentine bağlı Tengxian ilçesinin Molang köyü yakınlarında dağlık alana düşmüş, bölgede yangın çıkmıştı.

Kurtarma çalışmaları kapsamında 2 binden fazla kişi bölgeye gönderilmişti.

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#Çin#Uçak Düştü#Kara Kutu

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