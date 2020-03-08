Çin’de çöken karantina otelinde 4 kişi hayatını kaybetti! Kurtarılanlar arasında 2 yaşında bebek de var

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China Daily gazetesinin haberine göre, Fucien eyaletinin Çüencou kentinde 70 civarında kişinin bulunduğu otel, birinci katta yapılan onarım çalışmalarında meydana gelen kaza nedeniyle dün yerel saatle 19.30'da çöktü.

Yerel hükümet tarafından Kovid-19 salgınının en yoğun olduğu Hubey eyaleti ile Cıciang eyaletinin bazı bölgelerinden gelen ve Kovid-19 hastalarıyla temasa geçen kişilerin karantinada tutulması için kullanılan Şincia (Xinjia) Express Hotel’inden 9 kişi kendi imkanlarıyla çıktı.

Kurtarma çalışmalarında 42 kişi göçük altından çıkarıldı. Bu kişilerden 4’ü hayatını kaybetti, 5’inin ise durumu ağır. Kurtarılanlar arasında 2 yaşındaki bir erkek çocuğun da bulunduğu öğrenildi.

Bölgede arama kurtarma ve itfaiye ekiplerinin kurtarma çalışmaları sürerken binanın sahibi gözaltına alındı.

Binanın çökme nedeninin henüz belirlenemediği, ilgili soruşturmanın sürdüğü ifade edilirken, görgü tanıkları bina çökmeden önce patlama sesi duyduklarını dile getirdi.

BAHAR BAYRAMI’YLA KENTLERE GERİ DÖNÜLÜYOR

Çin'de yeni tip koronavirüsün son günlerde belirli oranda kontrol altına alınmasıyla insanlar Bahar Bayramı’yla gittikleri şehirlerden çalıştıkları kentlere geri dönüyor.

Yerel hükümetler, kentlere dışardan gelen kişilere 14 gün boyunca kendilerini karantinaya almaları tavsiyesinde bulunurken, karantina durumu bazı bölgelerde yerel hükümetin tahsis ettiği otel ve benzeri binalarda da olabiliyor.

Kovid-19’un insan vücudundaki kuluçka süresi, salgının ilk başlarında 14 olarak açıklanmıştı. Ancak bu kuluçka süresinin bazı hastalarda 27 güne kadar çıkabildiği Çin makamlarınca açıklanmıştı.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan gün içinde yapılan açıklamada, Kovid-19 nedeniyle 3 bin 99 kişinin yaşamını yitirdiği, virüs bulaşan kişi sayısının 80 bini aştığı kaydedilmişti.