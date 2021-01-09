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Haber Giriş: 09.01.2021 - 23:59 | Son Güncelleme:

Çin'de büyük patlama! Çok sayıda yaralı var

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Çin'de büyük patlama! Çok sayıda yaralı var
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Çin'de bulunan batarya fabrikasında patlama meydana geldi. Olay anında 1 kişi hayatını kaybederken 20 kişinin de yaralandığı belirtildi. Patlama sonrası şehirdeki tüm itfaiye ekipleri seferber oldu.

Patlama, Çin'in Hunan eyaletindeki Ningxiang kentindeki bir batarya fabrikasında patlama meydana geldi. Patlamanın nedeni henüz belirlenemezken, 1 kişinin hayatını kaybettiği, 20 kişinin ise yaralandığı duyuruldu.

Patlama sonrası çıkan yangına 36 itfaiye aracı ile 288 personelin müdahale ettiği öğrenilirken, söndürme çalışmalarının sürdüğü aktarıldı.

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