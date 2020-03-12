Çin’de boşanmalar arttı

Hastalığın ilk ortaya çıktığı Çin’de sokağa çıkma yasağının büyük oranda kalkmasıyla, çok sayıda çift boşanmak için soluğu resmi dairelerde aldı. Çinli Global Times gazetesi, Şian şehrinde boşanma taleplerinin son haftalarda rekor sayıya ulaştığını yazdı. Yetkililer bazı bölgelerde yoğunluktan yeni başvurulara cevap veremediklerini belirtti. Çiftlerin uzun süre karantina nedeniyle evde hapis kaldığına dikkati çeken uzmanlar, çatışmadan kaçabilecek bir alan olmamasının boşanmaları tetiklediğini ifade ettiler.