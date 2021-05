Çin'de akılalmaz olay... Dev gökdelen bir anda sallanmaya başladı, panik anları kameraya yansıdı!

Koronavirüs salgınının çıkış noktası olan Çin'den gelen ve sosyal medyada yayılan videolar uzunca bir süredir Kovid-19'la ilgiliydi. Ancak dün yaşanan tuhaf bir olay sonrası Çin bambaşka bir konuyla ve panikle ilgili olarak gündemde.

Çin'in Guangdong eyaletine bağlı Shenzhen kentinde bulunan SEG Plaza 79 katlı ve neredeyse 300 metre uzunluğunda bir gökdelen. 2000 yılında inşa edilen bu gökdelen ülkede faaliyet gösteren önemli elektronik firmalarının ve birçok ofisin de adresi.

Bu gökdeleni dünya basınında manşetlere taşıyan olay ise sosyal medyada yayılan inanılmaz bir video.

SEG Building in Huaqiang Bei #Shenzhen has been evacuated after the building started to shake today. Currently the reason is being investigated after it was confirmed that no #earthquake occured. pic.twitter.com/KwNZ1Ip12d