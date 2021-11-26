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Çin yönetimi Japonya'dan boykota karşı destek istedi

#Çin#Japonya#Olimpiyat
Çin yönetimi Japonyadan boykota karşı destek istedi

ABD ve Avustralya tarafından diplomatik olarak boykot edilebileceği gündeme gelen Pekin Kış Olimpiyatları ile ilgili konuşan Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zhao Lijian, "Çin, Japonya'ya geçtiğimiz yaz Tokyo Olimpiyatları'na ev sahipliği yapma konusunda tam destek verdi. Japonya'nın temel tutumu da aynı olmalı" diyerek Tokyo'ya destek çağrısı yaptı.

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Gelecek şubat ayında Çin'in ev sahipliğinde gerçekleştirilecek Pekin Kış Olimpiyatları, ABD ve Avustralya'nın oyunları boykot edebileceği yönündeki gelişmelerin ardından bir kez daha gündeme geldi. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zhao Lijian, Tokyo yönetimini olası bir boykottan kaçınmaya çağırdı. Ülkesinin Japonya hükümetine desteğini hatırlatan Zhao, "Çin, Japonya'ya geçtiğimiz yaz Tokyo Olimpiyatları'na ev sahipliği yapma konusunda tam destek verdi. Japonya'nın temel tutumu da aynı olmalı" dedi.

Sporun politize edilmesine kesinlikle karşı olduklarının altını çizen Zhao, iki Asya ülkesinin olimpiyatlara ev sahipliği yapmak için birbirlerine karşılıklı olarak destek olma konusunda uzlaşmaya sahip olması gerektiğini belirtti.

ÇİN'E BOYKOY ŞOKU

ABD'de Joe Biden yönetiminin önümüzdeki yıl Çin'de düzenlenecek Pekin Kış Olimpiyatları'na yönelik boykot uygulamayı düşündüğü kamuoyuna yansımış, gerekçe olarak ise Çin'i sıkça dünya gündemine taşıyan insan hakları ihlalleri gösterilmişti. Buna rağmen olası boykotun ABD'li yetkililerle sınırlı olacağı ve milli sporcuların oyunlara katılımını etkilemeyeceği belirtilmişti. Son olarak Avustralya basını, Canberra yönetiminin diplomatik boykot seçeneğini değerlendirdiğini yazmıştı. Japonya Dışişleri Bakanı Yoshimasa Hayashi ise geçtiğimiz çarşamba günü yaptığı açıklamada Pekin Olimpiyatları'na yönelik olası diplomatik boykot konusunda alınmış bir karar olmadığını belirtmişti.

2022 Kış Olimpiyatları, Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) tarafından Çin'in başkenti Pekin'de 4-20 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

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#Çin#Japonya#Olimpiyat

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