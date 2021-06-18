Çin, uzaya üç taykonot gönderdi

Taykonotlar, dün yerel saatle 09.22’de Gobi Çölü’ndeki Jiuquan fırlatma merkezinden uzaya gönderildi. “Uzun Yürüyüş-2F Y12” adlı roket tarafından fırlatılan “Shenzhou-12” adlı uzay mekiği, 7 saat sonra Tiangong (Göksel Uyum) uzay istasyonuna vardı. İstasyonun parçalar halinde taşınıp bir araya getirilmesi için dördü insanlı olmak üzere toplam 11 sefer yapılacak.

Dünkü fırlatma, planlanan 11 uçuştan üçüncüsü ve insanlı dört uçuşun ilkiydi. Taykonotların, Tiangong’da 3 ay kalması planlanıyor. Bu, Çin’in uzaydaki en uzun süreli insanlı görevi olacak. Seferde, taykonotlar Nie Haişıng, Liu Boming ve Tang Hongbo yer alıyor. Çin, ABD’nin uzay araştırmaları alanında işbirliğini yasaklaması ve Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS) programına katılımını engellemesi nedeniyle, 2022’ye kadar kendi uzay istasyonunu kurmak için çalışıyor.

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