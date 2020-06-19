Çin: Kontrol altına aldık

ÇİN yönetimi, Pekin’de kaydedilen yeni koronavirüs vakaları sonrası ‘ikinci dalga’ iddialarını reddetti. Ülkenin Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi’nin Başkanı Vu Zunyo, dün düzenlediği basın toplantısında, “Salgın kontrol altına alındı” dedi. Vu Zunyo, yeni vaka sayılarının gelecek günlerde düşmesini beklediklerini, bu tür vakaların kaçınılmaz olduğunu da kaydetti. Pekin’deki durum özelinde konuşan Vu, bunun beklenenden yüksek olmasının nedeninin, bir gıda pazarında meydana gelmesi olduğunu söyledi. Ülkede dün açıklanan veriler de bunu doğrular nitelikte. Dün son 24 saatte 21 yeni vaka kaydedildi. Bu sayı çarşamba günü 31’di. Böylece Pekin’deki toplam yeni vaka sayısı 158 oldu.

TELEFON SİNYALLERİ

Şinfadi adlı toptan gıda pazarında virüsün tekrar yayılması ve yeni vakaların kaydedilmesi nedeniyle, başkentte sıkı önlemler alınmıştı. Çarşamba günü yüzlerce uçuş ve birçok tren seferi iptal edildi, karantina bölgesindekilerin şehri terk etmeleri yasaklandı. Yaklaşık 21 milyon kişi yeniden kısıtlamalara tabi tutuldu. Batı merkezli basın kuruluşları, Çin’in ikinci dalga konusunda tedbiri baştan sıkı tuttuğuna dikkat çekti. Yetkililer, 350 binden fazla kişiye, telefon sinyalleri izlenerek ulaşıldığını belirtiyor. Çin’in salgın tedbirlerinin, özgürlükleri ihlal ettiği yönünde yorumlar da yapılıyor.

İKİ DALGA BİR ARADA

İkinci dalga endişesi sürerken, dünyadaki birçok ülke ise hâlâ ilk dalganın pençesinde... En fazla vaka ve ölümün görüldüğü ülke olan ABD’de vakalar 2 milyon 234 bini geçti, can kayıpları da 120 bine yaklaştı. Salgının merkezi eyaletler arasında yer değiştiriyor, şimdilerde Arizona ve Teksas eyaletlerinde vaka artışları gözleniyor. Bu arada, 20 Haziran’da ABD Başkanı Donald Trump’ın tartışmalı Tulsa mitingi öncesi, Oklahoma’daki artış da endişeleri körükledi. Koronavirüs salgınından en çok etkilenen ikinci ülke Brezilya’da da, virüs nedeniyle dün itibariyle son 24 saatte 1269 kişi yaşamını yitirdi.

D VİTAMİNİ ‘HAYATİ ÖNEME’ SAHİP

DÜNYA salgının içinden geçerken, mevcut hastalar ve kayıplarla ilgili veriler de analiz ediliyor. Endonezya’da yapılan yeni bir araştırmaya göre, D Vitamini eksikliği yaşayan korona hastalarının neredeyse tamamı ölümle pençeleşiyor. Araştırmada 780 COVID-19 hastası incelenirken, D Vitamini eksikliği yaşayan (20ng/ml altında olan) hastaların yüzde 98.9’unun hayatını kaybettiği bildirildi. Ancak yine de, bu veri henüz genelleştirilecek bir güvenilirliğe sahip değil.

FARELERDE YENİ TÜR KORONAVİRÜS

Güneydoğu Asya’daki pazarlarda ve restoranlarda satılan farelerde farklı koronavirüs türleri bulunduğu tespit edildi. BBC Türkçe’nin haberine göre, fareler arasındaki pozitif test oranı, hayvanlar ‘alandan sofraya’ götürülürken artıyor. Bu da hayvanların bu süreçte virüs kaptıklarını gösteriyor. Ancak tespit edilen bu koronavirüs türlerinin, COVID-19’dan farklı ve insan sağlığına zararlı olmadığı düşünülüyor.