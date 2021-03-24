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Dünya
Haber Giriş: 24.03.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Çin aşısı çocukları da koruyor

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Çin aşısı çocukları da koruyor

Çinli firma Sinovac, geliştirdiği koronavirüs aşısı CoronaVac’ın 3 ila 17 yaşlarındaki çocuklarda etkili ve güvenli olduğunu bildirdi.

Sinovac tarafından yapılan açıklamada, erken ve orta aşamadaki klinik çalışmalara 550’den fazla deneğin katıldığı ve aşı denemeleri sırasında sadece 3 ve 6 yaşındaki iki çocukta yüksek ateş görüldüğü, diğer deneklerin ise hafif semptomlar gösterdiği belirtildi. Çin de dahil olmak üzere dünya çapında 70 milyondan fazla Sinovac aşısı yapıldı. Dünya Sağlık Örgütü, Çin’in Sinovac aşısının acil kullanımına ilişkin onayın mart sonuna kadar verileceğini açıklamıştı.

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