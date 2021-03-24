Çin aşısı çocukları da koruyor

Sinovac tarafından yapılan açıklamada, erken ve orta aşamadaki klinik çalışmalara 550’den fazla deneğin katıldığı ve aşı denemeleri sırasında sadece 3 ve 6 yaşındaki iki çocukta yüksek ateş görüldüğü, diğer deneklerin ise hafif semptomlar gösterdiği belirtildi. Çin de dahil olmak üzere dünya çapında 70 milyondan fazla Sinovac aşısı yapıldı. Dünya Sağlık Örgütü, Çin’in Sinovac aşısının acil kullanımına ilişkin onayın mart sonuna kadar verileceğini açıklamıştı.

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Kripto Para Piyasaları için Bigpara