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Çin, ABD’ye kızdı Tayvan’a güç gösterdi

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#Çin#ABD#Tayvan
Çin, ABD’ye kızdı Tayvan’a güç gösterdi
Oluşturulma Tarihi: Aralık 27, 2022 07:00

ABD’nin 2023 Mali Yılı Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası’na tepki gösteren Çin Halk Kurtuluş Ordusu (PLA), egemenlik ihtilafının yaşandığı Tayvan’ın çevresinde havadan ve denizden müşterek tatbikat düzenlediğini duyurdu.

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ABD Kongresi’nde kabul edilen Yetkilendirme Yasası’nda Tayvan’ın kendi savunmasını güçlendirmesine destek için 5 yılda 10 milyar dolara kadar askeri yardım sağlanmasını öngören düzenleme yer almıştı. Önceki gün yerel saatle 06.00’da başlayan Çin’in tatbikatı dün sabah 06.00’ya kadar sürdü. Pekin yönetimi Tayvan adası açıklarına 71 uçak ve 7 savaş gemisi gönderdi. Aralarında Çin yapımı J-16, J-1, Su-30’ların olduğu 47 savaş uçağı iki ülke arasında resmi olmayan bir sınır olarak kabul edilen Tayvan Boğazı’ndaki hattı geçti.

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#Çin#ABD#Tayvan

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