Çin, ABD'nin 7 Çinli şirketi kara listeye almasına yönelik gerekli tedbirlerin alınacağını bildirdi

Çin Dışişleri Bakanlığı, ABD’nin, Pekin yönetiminin askeri modernizasyon çabalarına destek verdiği gerekçesiyle 7 Çinli kuruluşu kara listeye almasına ilişkin, "Çin tarafı gerekli karşı tedbirleri alacak ve Çinli şirketlerin hak ve menfaatlerini kararlılıkla koruyacak." açıklamasını yaptı.

Bakanlık Sözcüsü Cao Licien, başkent Pekin’de düzenlediği olağan basın toplantısında, Washington yönetiminin söz konusu şirketleri kara listeye almasına ilişkin, "ABD’nin kendi teknolojik tekelini, egemen konumunu korumak ve Çin’in kalkınmasını dizginlemek için bir kez daha ulusal güvenlik kavramını genişleterek Çinli şirketlere baskı yaptığını" söyledi.

Ülkesinin ABD’nin tutumuna kararlılıkla karşı çıktığını belirten Cao, "Çin tarafı gerekli önlemleri alacak ve Çinli şirketlerin hak ve menfaatlerini kararlılıkla koruyacak." dedi.

Cao, ABD’nin Çinli teknoloji şirketlerin ilerlemesini engellemeye yönelik baskılarının Çin'in kendi teknoloji ve inovasyonunun ilerlemesini önleyemeyeceğini, aksine bu konuda sahip olduğu kararlılık ve iradeyi artıracağını dile getirdi.

ABD’den dün yapılan açıklamada, ilgili şirketlerin Cinan, Şıncın, Vuşi ve Cıngcou Ulusal Süper Bilgisayar Merkezleri ile Şanghay Yüksek Performanslı Entegre Devre Tasarım Merkezi, Sunway Mikroelektronik ve Tiencin Phytium Bilgi Teknolojisi olduğu bildirilmişti.

'ABD'Yİ BÖLGE ÜLKELERİNİN ARASINI BOZMAMAYA ÇAĞIRIYORUZ'

Cao ayrıca Çin’e ait 200'e yakın balıkçı teknesinin Güney Çin Denizi’nde Filipinler ve Çin’in hak iddia ettikleri Whitsun/Niu’ı kayalığı yakınlarına demirlemesi konusunda ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’ın, Filipinler Dışişleri Bakanı Teodoro Locsin ile yaptığı telefon görüşmesinde, Pekin yönetiminin Güney Çin Denizi'ne gemi yığma girişimlerinden kaygı duyduklarını açıklamasına değindi.

Niu’ı resifinin Çin’in Güney Çin Denizi’ndeki üzerinde hak iddia ettiği Nanşa Takımadaları/Spratly'nin bir parçası olduğu iddialarını yineleyen Cao, "ABD’yi bölge ülkelerinin farlılıkları ele almasına ve Güney Çin Denizi’nin genel istikrarlı durumunu koruma konusundaki çabalarına saygı göstermeye, aralarına nifak sokmayı bırakmaya çağırıyoruz." dedi.

Çin'in 200 civarı balıkçı gemisi, 7 Mart'ta, Niu'ı/Whitsun resifi yakınlarına demirlemişti.

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara