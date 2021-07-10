Cilvegözü 1 sene daha açık kalacak
BİRLEŞMİŞ Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) Suriye’ye sınır ötesi insani yardım için Cilvegözü sınır kapısının bir yıl daha açık kalmasını oybirliğiyle kabul etti.
Suriye’de Esad rejiminin kontrolü dışındaki tek yardım yolu olan Cilvegözü’nün yasal statüsü bugün sona erecekti. Bölgeye insani yardımın Esad kontrolündeki bölgelerden sağlanmasını isteyen Rusya, Birleşmiş Milletler ABD Temsilcisi Linda Thomas-Greenfield ve Rus temsilci Vassily Nebenzia arasındaki pazarlıkların ardından kapının 1 sene daha açık kalmasına itiraz etmedi. Thomas-Greenfield kararı , “Aileler bu gece 1 sene daha çocuklarının karnının doyacağını bilerek uyuyabilecek” sözleriyle duyurdu. Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada da insani yardım mekanizmasının devam ettirilmesini memnuniyetle karşılandığı bildirildi. 2014 yılından bu yana BMGK kararıyla 4 farklı noktadan gerçekleşen ve yaklaşık 5 milyon insana ulaşan gıda, ilaç, tıbbi ve hijyen malzemesi gibi uluslararası insani yardımlar günümüzde sadece Cilvegözü sınır kapısından sağlanıyor.