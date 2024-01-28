CIA ateşkes masasını kurdu… Gazze’nin umudu Paris’teki görüşmelerde

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ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı CIA Direktörü William Burns’ün Gazze’de devam eden İsrail ile Hamas arasındaki savaşta ateşkes sağlamak amacıyla İsrail Dış İstihbarat Teşkilatı Mossad Başkanı David Barnea, Mısır İstihbarat Şefi Abbas Kamil ve Katar Başbakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile Fransa’nın başkenti Paris’te bir araya geleceği belirtildi. AFP’nin Amerikalı güvenlik kaynaklarına dayandırdığı habere göre Burns, ateşkes görüşmelerini gerçekleştirmek için ABD Başkanı Joe Biden tarafından görevlendirildi. Geçen hafta Hamas ve İsrailli yetkililerin ateşkes teklifleri karşılıklı olarak reddedilmiş olsa da medyaya yansıyan haberler, ateşkes için pazarlıkların sürdüğü yönünde.

UZLAŞMA ARAYIŞI

Eski Mısırlı general ve savunma yetkilisi Samir Farag, Washington Post’a verdiği demeçte, hem Hamas’ın hem de İsrail’in müzakere masasına dönme isteği gösterdiğini aktardı. Tarafların barış istediğini kaydeden Farag, “Fakat diğer yandan müzakerelerde herkes, tavizsiz bir şekilde kazanım elde etme peşinde. Orta yolu bulmaya çalışıyoruz” diye konuştu. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, “Yeni bir rehine anlaşması yapmak için yürüttüğümüz çalışmalar ciddiyetle yürütülüyor” ifadesini kullandı.

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BIDEN’DAN TELEFON

CIA Direktörü Burns’ün İsrailli ve Mısırlı mevkidaşları ve Katarlı yetkililerle Paris’te yapılması planlanan görüşme öncesinde ABD Başkanı Joe Biden’ın Katar Başbakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ve Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile telefonda görüştüğü açıklandı. Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada iki telefon görüşmesinde de, İsrailli rehinelerin serbest bırakılması ve Gazze Şeridi’ndeki son gelişmelerin ele alındığı bildirildi.

BM FİLİSTİN AJANSI’NA YARDIMLARI DURDURDULAR

İsrail ile Birleşmiş Milletler (BM) arasında, savaşın başından bu yana devam eden gerginlik tırmanıyor. İsrailli yetkililer, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’ten BM Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı’nın (UNRWA) çalışanlarının Hamas’ın 7 Ekim saldırılarına karıştığına ilişkin iddialarla ilgili acilen soruşturma açmasını talep etti. UNRWA Başkanı Philippe Lazzarini konuya ilişkin açıklamasında, 12 personelin işten çıkartıldığını ve olayın soruşturulduğunu açıkladı. Bunun üzerine ABD, Avustralya, Kanada ve İtalya, UNRWA’ya sağladığı fonları geçici bir süre durdurma kararı aldıklarını duyurdu.