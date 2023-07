Cezayir’deki orman yangınlarında can kaybı artıyor

Haberin Devamı

Cezayir’de devam eden orman yangınlarında can kaybı arttı. Boumerdes, Bouira, Tizi Ouzou, Bejaia, Jijel and Skikda eyaletlerinin de içinde bulunduğu 16 eyalette devam eden yangınlarda can kaybı 34’e yükseldi. Hayatını kaybedenler arasında 10 asker de bulunurken, yangınlara yaklaşık 7 bin 500 itfaiyeci ile müdahale sürüyor. Yetkililer, yangınların çıkış nedenini belirlemek için adli soruşturma başlattı.

"DIŞİŞLERİ'NDEN YANGINLARDA HAYATINI KAYBEDENLER İÇİN TAZİYE MESAJI"

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Cezayir’in çeşitli vilayetlerinde devam eden yangınlarda çok sayıda sivilin ve askeri personelin hayatını kaybettiği ve yaralandığı üzüntüyle öğrenilmiştir. Yangınlarda hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, dost ve kardeş Cezayir halkına ve hükümetine başsağlığı, yaralananlara acil şifalar diliyoruz. Türkiye, bu zor günlerinde Cezayir’e her türlü desteği sağlamaya daima hazırdır” ifadelerine yer verildi.

