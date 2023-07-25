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Cezayir’deki orman yangınlarında can kaybı artıyor

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#Cezayir#Orman Yangını#Dışişleri Bakanlığı
Cezayir’deki orman yangınlarında can kaybı artıyor
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 25, 2023 02:28

Cezayir’de 16 eyalette süren orman yangınlarında hayatını kaybedenlerin sayısı 34’e yükseldi. Yetkililer, yangınların çıkış nedenini belirlemek için adli soruşturma başlattı. Türk Dışişleri Bakanlığı ise, Cezayir’de devam eden yangınlarda hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.

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Cezayir’de devam eden orman yangınlarında can kaybı arttı. Boumerdes, Bouira, Tizi Ouzou, Bejaia, Jijel and Skikda eyaletlerinin de içinde bulunduğu 16 eyalette devam eden yangınlarda can kaybı 34’e yükseldi. Hayatını kaybedenler arasında 10 asker de bulunurken, yangınlara yaklaşık 7 bin 500 itfaiyeci ile müdahale sürüyor. Yetkililer, yangınların çıkış nedenini belirlemek için adli soruşturma başlattı.

Cezayir’deki orman yangınlarında can kaybı artıyor

"DIŞİŞLERİ'NDEN YANGINLARDA HAYATINI KAYBEDENLER İÇİN TAZİYE MESAJI"

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Cezayir’in çeşitli vilayetlerinde devam eden yangınlarda çok sayıda sivilin ve askeri personelin hayatını kaybettiği ve yaralandığı üzüntüyle öğrenilmiştir. Yangınlarda hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, dost ve kardeş Cezayir halkına ve hükümetine başsağlığı, yaralananlara acil şifalar diliyoruz. Türkiye, bu zor günlerinde Cezayir’e her türlü desteği sağlamaya daima hazırdır” ifadelerine yer verildi.

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Cezayir’deki orman yangınlarında can kaybı artıyor

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#Cezayir#Orman Yangını#Dışişleri Bakanlığı