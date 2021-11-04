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Ceset gibi kokuyor... Sadece 48 saat sürecek: Koklamak için sıraya girdiler!

#Ceset Çiçeği#ABD#California
Ceset gibi kokuyor... Sadece 48 saat sürecek: Koklamak için sıraya girdiler

ABD'nin California eyaletindeki bir botanik bahçesi alışılmadık bir hareketlilik yaşıyor. Bu kalabalığın sebebi ise adeta çürümüş bir ceset gibi kokan nadir bir çiçeği koklamak için verilen yarış.

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ABD'nin California eyaletinde yaşayan meraklılar sadece 48 saat boyunca çiçek açan ve sonra solan nadir bir çiçeği görmek için sıraya girdi.

Çiçek açtığında yaydığı oldukça kötü koku nedeniyle 'ceset çiçeği' olarak anılan bu çiçeğin bilimsel adı Amorphophallus. Güney California'da bulunan botonik bahçesinde sergilenen bitkinin çiçek açmış halini ve yaydığı tuhaf kokuyu deneyimlemek isteyenler kuyruğa girmiş durumda.

Anavatanı Endonezya'nın Sumatra adası olan ve dünyanın en büyük çiçeği olarak bilinen Amorphophallus yani 'ceset çiçeği' dünyanın dört bir yanındaki botanik bahçelerinde, çiçek açma dönemlerinde kalabalıkları kendine çekiyor.

Ceset çiçeklerinin ortalama ömürleri 35-40 yıl. Bu nadir bitkinin çiçek açması 10 yıl sürüyor ve çiçek açtıktan sonra birkaç gün içinde ölüyor. Boyu yaklaşık 3 metre uzunluğa erişen bitkinin çiçeğinin ömrü 24-48 saat aralığında.

Ne zaman çiçek açacağını tahmin etmek ise oldukça güç. ABD'li uzmanlar, bu nadide türden vahşi doğada 1000'den az kaldığını söylüyor.

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İşte bu ilginç bitkinin bu kadar merak edilmesinin ve insanların bu doğa mucizesini görmek için sıraya girmesinin sebebi de bu ilginç özellikleri.

Ceset gibi kokuyor... Sadece 48 saat sürecek: Koklamak için sıraya girdiler

Guardian'da yer alan habere göre San Diego Botanik Bahçesi'nde bulunan Amorphophallus pazar günü öğleden sonra çiçek açmaya başladı. Pazartesi sabahı ise çiçeği görmek için satışa çıkarılan biletler çoktan tükenmişti.

Çiçeği 48 saatlik kısa ömründe 5 binden fazla insan bilet alarak gördü. Bu az rastlanan olayı görüntülemek için sıraya girenler dev çiçeğin fotoğraflarını sayısız kere sosyal medyadan da paylaştı.

Çiçeğin sergilendiği Botanik Bahçesi'nin yetkilisi John Connors yaptığı açıklamada "Yaydığı kötü koku o kadar yoğun ki kokuyu havada asılıyken bıçakla bile kesebilirsiniz." ifadesini kullandı.

Bu yılın başında San Francisco Alameda'da boş halde duran eski bir petrol istasyonunda bulunan ceset çiçeğini çiçek açarken görmek için binden fazla kişi bir araya gelmişti.

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