Cepteki casusa dikkat

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ANDROID cihazlara indirilen bazı uygulamaların içine yerleştirilen yazılımsal bir bileşenin, kullanıcıların telefonundan veri çaldığı belirlendi. Uygulamalarla kullanıcıların konumları, e-postaları ve telefon numaralarının çalındığı belirtilirken, söz konusu casus yazılımın, Panamalı yazılım firması “Measurement Systems” tarafından Amerikan ulusal güvenlik ajansları için üretildiği bildirildi.

YAZILIMCILAR PARA ALMIŞ

Amerikan Wall Street Journal’in (WSJ) haberine göre, casus uygulamalar arasında 10 milyondan fazla defa indirilen namaz vakti ile otoyollardaki hız sınırını gösteren radar tespiti, QR kod okuyucu gibi uygulamalar da yer alıyor. Bu uygulamaları üreten yazılımcıların aktardıklarına göre, Measurement Systems, “SDK” adı verilen kodun uygulamaların içine yerleştirilmesi için yazılımcılara ödeme yapmış.

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‘YABANCILARDAN ŞEKER ALMAYIN’

California Üniversitesi, Uluslararası Bilgisayar Bilimleri’nden Serge Egelman, Panamalı şirketin, söz konusu kod sayesinde kullanıcılardan gizlice veri topladığını bildirdi. SDK kodu içeren uygulamaların Measurement Systems gibi adı çok bilinmeyen şirketler tarafından yazıldığına dikkat çeken Egelman, “Bu bize, yabancılardan şeker almamak gerektiğine dair tavsiyeyi hatırlatıyor” dedi.